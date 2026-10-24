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Superbet League 2: Ισοπαλία για Athens Kallithea και ΑΕΛ (1-1), η Νίκη Βόλου 2-0 τον Απόλλωνα Καλαμαριάς
Superbet League 2: Ισοπαλία για Athens Kallithea και ΑΕΛ (1-1), η Νίκη Βόλου 2-0 τον Απόλλωνα Καλαμαριάς
Με νίκη συνέχισε ο Πανσερραϊκός, 3-2 την Ελλάδα Σύρου, ο Νέστος Χρυσούπολης 2-1 εκτός έδρας τον Ολυμπιακό Β'
Δεν ανέδειξε νικητή το πρώτο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Superbet League 2. Η Athens Kallithea και η ΑΕΛ ήρθαν ισόπαλες 1-1 στο γήπεδο «Γρηγόρης Λαμπράκης».
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Μανιά στο 2' αλλά η ΑΕΛ εκμεταλλεύθηκε την αποβολή του Ματίγεβιτς στο 59΄ και ισοφάρισε τέσσερα λεπτά μετά με τον Νοικοκυράκη. Η Athens Kallithea έμεινε στη δεύτερη θέση ενώ η Μαρκό θα παραμείνει στην κορυφή, ανεξάρτητα από την έκβαση του αυριανού (25/10) αγώνα με τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη.
Η Νίκη Βόλου συνεχίζει την εξαιρετική πορεία το τελευταίο χρονικό διάστημα και ανέβηκε στην 5η θέση, νικώντας 2-0 στην Καλαμαριά τον Απόλλωνα, με σκόρερ τους Λίγδα (58΄) και Παμλίδη (79΄).
Με ανατροπή και πρωταγωνιστή τον Νώντα Παντελάκη, ο Πανσερραϊκός επικράτησε 3-2 της Ελλάδας Σύρου. Η Ελλάς είχε προηγηθεί στο 29΄ με τον Ογούσου, ο Παντελάκης απάντησε με δύο γκολ (44΄ και 59΄), ενώ είχε σκοράρει και ο Ηλιάδης (53΄).
Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο 86΄ με τον Μπουλάρι. Στο Ρέντη, ο Νέστος Χρυσούπολης με γκολ των Τοπαλίδη στο 82΄ και Σάμπλιτς στις καθυστερήσεις νίκησε 2-1 τον Ολυμπιακό Β', που είχε προηγηθεί με τον Λεγκίσι στο 13΄.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής
Athens Kallithea - ΑΕΛ 1-1
Ολυμπιακός Β’ - Νέστος Χρυσούπολης 1-2
Απόλλων Καλαμαριάς - Νίκη Βόλου 0-2
Πανσερραϊκός - Ελλάς Σύρου 3-2
Πανιώνιος - Μαρκό 25/10
Πανθρακικός - Αστέρας Τρίπολης Β’ 25/10
Αναγέννηση Καρδίτσας - ΠΑΟΚ Β’ 25/10
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Μανιά στο 2' αλλά η ΑΕΛ εκμεταλλεύθηκε την αποβολή του Ματίγεβιτς στο 59΄ και ισοφάρισε τέσσερα λεπτά μετά με τον Νοικοκυράκη. Η Athens Kallithea έμεινε στη δεύτερη θέση ενώ η Μαρκό θα παραμείνει στην κορυφή, ανεξάρτητα από την έκβαση του αυριανού (25/10) αγώνα με τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη.
Η Νίκη Βόλου συνεχίζει την εξαιρετική πορεία το τελευταίο χρονικό διάστημα και ανέβηκε στην 5η θέση, νικώντας 2-0 στην Καλαμαριά τον Απόλλωνα, με σκόρερ τους Λίγδα (58΄) και Παμλίδη (79΄).
Με ανατροπή και πρωταγωνιστή τον Νώντα Παντελάκη, ο Πανσερραϊκός επικράτησε 3-2 της Ελλάδας Σύρου. Η Ελλάς είχε προηγηθεί στο 29΄ με τον Ογούσου, ο Παντελάκης απάντησε με δύο γκολ (44΄ και 59΄), ενώ είχε σκοράρει και ο Ηλιάδης (53΄).
Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο 86΄ με τον Μπουλάρι. Στο Ρέντη, ο Νέστος Χρυσούπολης με γκολ των Τοπαλίδη στο 82΄ και Σάμπλιτς στις καθυστερήσεις νίκησε 2-1 τον Ολυμπιακό Β', που είχε προηγηθεί με τον Λεγκίσι στο 13΄.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής
Athens Kallithea - ΑΕΛ 1-1
Ολυμπιακός Β’ - Νέστος Χρυσούπολης 1-2
Απόλλων Καλαμαριάς - Νίκη Βόλου 0-2
Πανσερραϊκός - Ελλάς Σύρου 3-2
Πανιώνιος - Μαρκό 25/10
Πανθρακικός - Αστέρας Τρίπολης Β’ 25/10
Αναγέννηση Καρδίτσας - ΠΑΟΚ Β’ 25/10
Ζάκυνθος - Πύργος 26/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
1. Μαρκό 19 -7αγ.
2. Athens Kallithea 17
3. Πανιώνιος 14 -7αγ.
4. ΑΕΛ 13
5. Νίκη Βόλου 11
6. Πανσερραϊκός 10
7. Ελλάς Σύρου 10
8. Πανθρακικός 9 -7αγ.
9. Αστέρας Τρίπολης Β’ 8 -7αγ.
10. ΠΑΟΚ Β’ 8 -7αγ.
11. Απόλλων Καλαμαριάς 8
12. Αναγέννηση Καρδίτσας 8 -7αγ.
13. Νέστος Χρυσούπολης 8
14. Ολυμπιακός Β’ 6
15. Πύργος 5 -7αγ.
16. Ζάκυνθος 3 -7αγ.
* Ο Πανσερραϊκός έχει -4 βαθμούς
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
1. Μαρκό 19 -7αγ.
2. Athens Kallithea 17
3. Πανιώνιος 14 -7αγ.
4. ΑΕΛ 13
5. Νίκη Βόλου 11
6. Πανσερραϊκός 10
7. Ελλάς Σύρου 10
8. Πανθρακικός 9 -7αγ.
9. Αστέρας Τρίπολης Β’ 8 -7αγ.
10. ΠΑΟΚ Β’ 8 -7αγ.
11. Απόλλων Καλαμαριάς 8
12. Αναγέννηση Καρδίτσας 8 -7αγ.
13. Νέστος Χρυσούπολης 8
14. Ολυμπιακός Β’ 6
15. Πύργος 5 -7αγ.
16. Ζάκυνθος 3 -7αγ.
* Ο Πανσερραϊκός έχει -4 βαθμούς
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