«Πεντάστερη» ΑΕΚ κόντρα στον Παναιτωλικό, μεγάλο διπλό της Κηφισιάς 3-2 τον Ηρακλή, λευκή ισοπαλία στην Τρίπολη, δείτε τα γκολ

Ένα γκολ του Νίκου Καλτσά στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, που δεν μέτρησε μετά από παρέμβαση του VAR, ήταν ό,τι αξίζει να θυμάται κανείς από την αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Λεβαδειακό στο «Θ. Κολοκοτρώνης», για την 8η αγωνιστική της Super League.



Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν πρώτοι στο 18΄, με σέντρα-σουτ του Ποπέσκου που έδιωξε σε κόρνερ ο Παπαδόπουλος, όμως ένα λεπτό αργότερα ήταν Αστέρας αυτός που «άγγιξε» το γκολ, με τον Μακέντα να βρίσκεται τετ-α-τετ αλλά τον Ελιάσι να σώζει



Στο β΄ μέρος οι Αρκάδες ήταν σχετικά καλύτεροι και επιχείρησαν να απειλήσουν με σουτ του Εντερ Γκονζάλες και φάουλ του Μπαρτόλο, όμως όλο το... ζουμί ήταν στις καθυστερήσεις.







Αρχικά, ο Γκέζος έβγαλε σε θέση... βολής τον Ρικαρντίνιο, ο τελευταίος προσπάθησε με τακουνάκι να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα, αλλά την έστειλε πάνω στον Ελιάσι.



Και στην τελευταία φάση του αγώνα, από λάθος του τερματοφύλακα του Λεβαδειακού, η μπάλα έφτασε στον Καλτσά που σκόραρε, όμως με παρέμβαση του VAR ο διαιτητής Αλέξανδρος Μέγας πήγε στο βίντεο και είδε χέρι, καταλογίζοντας επιθετικό φάουλ και ακυρώνοντας το γκολ.





Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής

Σάββατο 24 Οκτωβρίου



Ηρακλής – Κηφισιά 2-3

Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός 0-0

ΑΕΚ – Παναιτωλικός 5-0



Κυριακή 25 Οκτωβρίου



Ολυμπιακός – Καλαμάτα 16:00

Βόλος ELABET – Παναθηναϊκός 18:00

Αρης – Ατρόμητος 19:30

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 20:00



H Βαθμολογία της 8ης αγωνιστικής

1. Παναθηναϊκός 18

2. ΑΕΚ 17

3. Ολυμπιακός 16

4. ΠΑΟΚ 15

5. Άρης 13

6. Κηφισιά 11

7. Καλαμάτα 10

8. ΟΦΗ 10

9. Ηρακλής 9

10. Παναιτωλικός 9

11.Αστέρας Τρίπολης 6

12.Ατρόμητος 2

13. Λεβαδειακός 3

14. Bόλος Elabet 0

* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς

** Παναιτωλικός, Λεβαδειακός, Αστέρας Τρίπολης, Ηρακλής και Κηφισιά έχουν 8 αγώνες.

*** Ο Ατρόμητος έχει έξι αγώνες.





Επόμενη αγωνιστική (9η)



Σάββατο 31 Οκτωβρίου



Κηφισιά – Ολυμπιακός 19:00



Κυριακή 1 Νοεμβρίου



Λεβαδειακός – Αρης 17:00

Παναιτωλικός – ΟΦΗ 18:00

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 19:00

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 19:00



Δευτέρα 2 Νοεμβρίου



Ατρόμητος – Βόλος ELABET 18:00

Καλαμάτα – Ηρακλής 19:30



Σε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της φετινής Stoximan Super Legaue, η Κηφισιά πέτυχε μεγάλη ανατροπή και νίκησε 3-2 τον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο στο 86'.Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 14' με την κεφαλιά του Τσάκλα αλλά οι φιλοξενούμενοι είχαν μπει φουριόζοι και απειλούσαν. Βρήκαν δίχτυα στο 33' με την προβολή του Αντόνισε και στο δεύτερο ημίχρονο το ματς είχε ακόμα μεγαλύτερες συγκινήσεις.Ο Λόπεθ στο 54΄ πετάχτηκε και με κεφαλιά έδωσε και πάλι προβάδισμα στον Ηρακλή. Η Κηφισιά όμως είχε τον τελευταίο λόγο στο ματς.Ο Πόμπο στο 77' με εντυπωσιακό πλασέ έφερε το ματς στα ίσια για να κάνει στο 86' ο Σαγκάλ το 2-3. Μέσα σε δέκα λεπτά η Κηφισιά έκανε το 2-1, σε 2-3 και πήρε σημαντικό διπλό.