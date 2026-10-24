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Άστον Βίλα - Μάντσεστερ Σίτι 2-1: Της έσπασε το αήττητο στο «Βίλα Παρκ», δείτε τα γκολ
Άστον Βίλα - Μάντσεστερ Σίτι 2-1: Της έσπασε το αήττητο στο «Βίλα Παρκ», δείτε τα γκολ
Με δύο γκολ του Τζάκσον οι «χωριάτες» έσπασαν το αήττητο 7 αγώνων στη Premier League για την Μάντσεστερ Σίτι
Η πρωτοπόρος Μάντσεστερ Σίτι σταμάτησε στο Μπέρμιγχαμ, καθώς γνώρισε την πρώτη φετινή ήττα της στο πρωτάθλημα, με την Αστον Βίλα να είναι καλύτερη και να επικρατεί με 2-1, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Νίκολας Τζάκσον, που πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του Ουνάι Εμερι, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής στην Premier League.
Οι «χωριάτες», οι οποίοι ξεκίνησαν με δύο ήττες τη σεζόν στην Premier League, ενώ είχαν πάρει μόλις ένα βαθμό μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, έδειξαν με τον πιο εμφατικό τρόπο, πως έχουν ανεβάσει... στροφές, καθώς έχουν συγκεντρώσει δέκα βαθμούς στην τετράδα των ματς με Τότεναμ, Μπρέντφορντ, Νιούκαστλ και Σίτι, ανεβαίνοντας μάλιστα στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας.
Επίσης, μεσοβδόμαδα η Βίλα νίκησε 3-1 εντός έδρας τη Βίκινγκ για το Champions League και πήρε ψυχολογική ώθηση ενόψει της «μάχης» με τους «σίτιζενς».
Η ομάδα του Μπέργμιγχαμ άνοιξε το σκορ με τον Τζάκσον νωρίς (6') και η Σίτι κατάφερε ν' αντιδράσει στην επανάληψη και να βρει το γκολ της ισοφάρισης με τον πρώτο σκόρερ της, Ερλινγκ Χάαλαντ (52'), αλλά οκτώ λεπτά αργότερα ο Σενεγαλέζος διεθνής φορ εξέθεσε ξανά την αντίπαλη άμυνα και έστειλε για δεύτερη φορά την μπάλα στα δίχτυα του Ντοναρούμα.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ της 8ης αγωνιστικής στην Premier League και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Ίπσουιτς-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1 (41' Ενσίσο - 13 Γουίλιαμς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Σίτι 2-1 (6΄, 60' Τζάκσον-52' Χάαλαντ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άρσεναλ-Έβερτον 24/10
Κόβεντρι-Φούλαμ 24/10
Τσέλσι-Τότεναμ 24/10
Κρίσταλ Πάλας-Νιούκαστλ 25/10
Χαλ-Μπρέντφορντ 25/10
Λίβερπουλ-Μπράιτον 25/10
Οι «χωριάτες», οι οποίοι ξεκίνησαν με δύο ήττες τη σεζόν στην Premier League, ενώ είχαν πάρει μόλις ένα βαθμό μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, έδειξαν με τον πιο εμφατικό τρόπο, πως έχουν ανεβάσει... στροφές, καθώς έχουν συγκεντρώσει δέκα βαθμούς στην τετράδα των ματς με Τότεναμ, Μπρέντφορντ, Νιούκαστλ και Σίτι, ανεβαίνοντας μάλιστα στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας.
Επίσης, μεσοβδόμαδα η Βίλα νίκησε 3-1 εντός έδρας τη Βίκινγκ για το Champions League και πήρε ψυχολογική ώθηση ενόψει της «μάχης» με τους «σίτιζενς».
Η ομάδα του Μπέργμιγχαμ άνοιξε το σκορ με τον Τζάκσον νωρίς (6') και η Σίτι κατάφερε ν' αντιδράσει στην επανάληψη και να βρει το γκολ της ισοφάρισης με τον πρώτο σκόρερ της, Ερλινγκ Χάαλαντ (52'), αλλά οκτώ λεπτά αργότερα ο Σενεγαλέζος διεθνής φορ εξέθεσε ξανά την αντίπαλη άμυνα και έστειλε για δεύτερη φορά την μπάλα στα δίχτυα του Ντοναρούμα.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ της 8ης αγωνιστικής στην Premier League και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Ίπσουιτς-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1 (41' Ενσίσο - 13 Γουίλιαμς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Σίτι 2-1 (6΄, 60' Τζάκσον-52' Χάαλαντ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άρσεναλ-Έβερτον 24/10
Κόβεντρι-Φούλαμ 24/10
Τσέλσι-Τότεναμ 24/10
Κρίσταλ Πάλας-Νιούκαστλ 25/10
Χαλ-Μπρέντφορντ 25/10
Λίβερπουλ-Μπράιτον 25/10
Μάντσεστερ Γ.-Μπόρνμουθ 25/10
Σάντερλαντ-Λιντς 25/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)
Μάντσεστερ Σίτι 21 -8αγ.
Άρσεναλ 18
Μπράιτον 16
Τσέλσι 13
Λίβερπουλ 12
Άστον Βίλα 11
Μπρέντφορντ 10
Λιντς 10
Έβερτον 10
Ίπσουιτς 10 -8αγ.
Χαλ 9
Νιούκαστλ 8
Μάντσεστερ Γ. 7
Κρίσταλ Πάλας 7
Μπόρνμουθ 6
Τότεναμ 6
Νότιγχαμ Φόρεστ 6 -8αγ.
Κόβεντρι 6
Φούλαμ 5
Σάντερλαντ 4
Σάντερλαντ-Λιντς 25/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)
Μάντσεστερ Σίτι 21 -8αγ.
Άρσεναλ 18
Μπράιτον 16
Τσέλσι 13
Λίβερπουλ 12
Άστον Βίλα 11
Μπρέντφορντ 10
Λιντς 10
Έβερτον 10
Ίπσουιτς 10 -8αγ.
Χαλ 9
Νιούκαστλ 8
Μάντσεστερ Γ. 7
Κρίσταλ Πάλας 7
Μπόρνμουθ 6
Τότεναμ 6
Νότιγχαμ Φόρεστ 6 -8αγ.
Κόβεντρι 6
Φούλαμ 5
Σάντερλαντ 4
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