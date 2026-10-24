ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 65-62: Ασπρόμαυρο το ντέρμπι Δικεφάλων με τον Ταϊρί να σταματά στους 28 πόντους

Η ΑΕΚ ήταν ανταγωνιστική ως το τέλος, αλλά δεν είχε αντίδοτο για τον Αμερικανό που έκανε νέα σπουδαία εμφάνιση