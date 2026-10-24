Η σειρά Nature’s Promise, αποκλειστικά στα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνδυάζει ποιότητα, φυσικά συστατικά και πλούσια γεύση, με περισσότερες από 140 επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας.
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 65-62: Ασπρόμαυρο το ντέρμπι Δικεφάλων με τον Ταϊρί να σταματά στους 28 πόντους
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 65-62: Ασπρόμαυρο το ντέρμπι Δικεφάλων με τον Ταϊρί να σταματά στους 28 πόντους
Η ΑΕΚ ήταν ανταγωνιστική ως το τέλος, αλλά δεν είχε αντίδοτο για τον Αμερικανό που έκανε νέα σπουδαία εμφάνιση
Το «PAOK Sports Arena» είναι το σπίτι του και αυτήν τη φορά δε χρειάστηκε την 4η περίοδο (όπως με Μανρέσα και Ουλμ) για να κάνει τη διαφορά. Ο Μπριν Ταϊρί με 28 πόντους (6/12 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 4/5 βολές) πήρε ξανά τον ΠΑΟΚ στις πλάτες του και τον οδήγησε στη νίκη, με την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι να βγάζει μεγάλη ένταση στην άμυνα, με τον Αλεξάντερ να ξεχωρίζει (11 ριμπ.) για να φτάσει στη νίκη, σε ένα ακόμα κακό επιθετικά παιχνίδι.
Η ΑΕΚ είχε σαφώς πιο συμπαγή εικόνα από το -27 από την Αντβέρπ, περιόρισε πολύ τον Όσμαν, είχε τους Τζόζεφ (16π.), Μπράουν (13π.) και Μπάρτλεϊ (12π., 7 ασίστ) με διψήφιο αριθμό πόντων, αλλά δε μπόρεσε να κάνει την υπέρβαση.
Ο ΠΑΟΚ έμεινε μόνος του στην κορυφή της Stoiximan GBL, με 4-0, ενώ η ΑΕΚ πήγε στο 2-2, με τους γηπεδούχους να πηγαίνουν στην έδρα της Μπαχτσεσεχίρ την Τρίτη, σε ντέρμπι για το Eurocup αυτήν τη φορά.
Η ΑΕΚ με περισσότερη ενέργεια, αλλά ο ΠΑΟΚ σταδιακά βρήκε πατήματα, για να περάσει μπροστά, με το πρώτο εύστοχο τρίποντο από τον Μπαζίνα (10-9). Ο Ταϊρί πάτησε το πόδι στο γκάζι για λίγο (17-11), αλλά ο Τζόζεφ συνέχιζε να δίνει λύσεις σε εκείνο το σημείο για τους φιλοξενούμενους, με το πρώτο δεκάλεπτο να κλείνει στο 20-15, από τρίποντο του Χουγκάζ.
Ο Καλάθης φαινόταν ξεκάθαρα εκτός ρυθμού, η ΑΕΚ είχε προσαρμοστεί πολύ καλά στο παιχνίδι του Όσμαν και με τον Μπράουν, πέρασε μπροστά (20-22). Ο ΠΑΟΚ δε μπορούσε με τίποτα να βρει διαδρόμους προς το καλάθι, οι μόνοι πόντοι που έβρισκε ήταν από βολές, με τον Μπάρτλεϊ, με 7 σερί πόντους, να διαμορφώνει το 25-29 του ημιχρόνου.
Ο ΠΑΟΚ προσπαθούσε να βρει, κάπως, ρυθμό στην επίθεση με τον Φόστερ να προσπαθεί να μπει στην εξίσωση και τους Γκρέι, Μπαζίνα να ευστοχούν από μακριά, ενώ η ΑΕΚ είχε απαντήσεις με τον Τζόζεφ (37-35). Ο Φόστερ δημιούργησε για τον Αλεξάντερ δύο φορές, ο Ταϊρί ήρθε ζεστός από τον πάγκο, αλλά η ΑΕΚ με Γουίλιαμς και Λεκάβιτσιους ήταν εκεί (47-44).
Ο Ταϊρί με 5 σερί πόντους, έκανε το 52-46, με τον ΠΑΟΚ να πηγαίνει και στο +11 (57-46) με βολές από Όσμαν, Μπαζίνα, ενώ ο Μπράουν με δύο καρφώματα στο τρανζίσιον και ένα τρίποντο μείωσε σε 57-53. Κάπου εκεί, ο Ταϊρί επέστρεψε και με 5 σερί πόντους ξανά, έκανε το 62-53, αλλά ο Κατσίβελης και ο Μπάρτλεϊ με τρίποντα, έκαναν το 62-59. Ο Ταϊρί και πάλι, με ατομική προσπάθεια, πήγε το σκορ στο 64-59, με τον Αμερικανό, να βάζει ακόμα μία βολή και τον Γουίλιαμς με τρίποντο να διαμορφώνει το τελικό 65-62.
Τα δεκάλεπτα: 20-15, 25-29, 47-44, 65-62
Πηγή:www.gazzetta.gr
Η ΑΕΚ είχε σαφώς πιο συμπαγή εικόνα από το -27 από την Αντβέρπ, περιόρισε πολύ τον Όσμαν, είχε τους Τζόζεφ (16π.), Μπράουν (13π.) και Μπάρτλεϊ (12π., 7 ασίστ) με διψήφιο αριθμό πόντων, αλλά δε μπόρεσε να κάνει την υπέρβαση.
Ο ΠΑΟΚ έμεινε μόνος του στην κορυφή της Stoiximan GBL, με 4-0, ενώ η ΑΕΚ πήγε στο 2-2, με τους γηπεδούχους να πηγαίνουν στην έδρα της Μπαχτσεσεχίρ την Τρίτη, σε ντέρμπι για το Eurocup αυτήν τη φορά.
Η ΑΕΚ με περισσότερη ενέργεια, αλλά ο ΠΑΟΚ σταδιακά βρήκε πατήματα, για να περάσει μπροστά, με το πρώτο εύστοχο τρίποντο από τον Μπαζίνα (10-9). Ο Ταϊρί πάτησε το πόδι στο γκάζι για λίγο (17-11), αλλά ο Τζόζεφ συνέχιζε να δίνει λύσεις σε εκείνο το σημείο για τους φιλοξενούμενους, με το πρώτο δεκάλεπτο να κλείνει στο 20-15, από τρίποντο του Χουγκάζ.
Ο Καλάθης φαινόταν ξεκάθαρα εκτός ρυθμού, η ΑΕΚ είχε προσαρμοστεί πολύ καλά στο παιχνίδι του Όσμαν και με τον Μπράουν, πέρασε μπροστά (20-22). Ο ΠΑΟΚ δε μπορούσε με τίποτα να βρει διαδρόμους προς το καλάθι, οι μόνοι πόντοι που έβρισκε ήταν από βολές, με τον Μπάρτλεϊ, με 7 σερί πόντους, να διαμορφώνει το 25-29 του ημιχρόνου.
Ο ΠΑΟΚ προσπαθούσε να βρει, κάπως, ρυθμό στην επίθεση με τον Φόστερ να προσπαθεί να μπει στην εξίσωση και τους Γκρέι, Μπαζίνα να ευστοχούν από μακριά, ενώ η ΑΕΚ είχε απαντήσεις με τον Τζόζεφ (37-35). Ο Φόστερ δημιούργησε για τον Αλεξάντερ δύο φορές, ο Ταϊρί ήρθε ζεστός από τον πάγκο, αλλά η ΑΕΚ με Γουίλιαμς και Λεκάβιτσιους ήταν εκεί (47-44).
Ο Ταϊρί με 5 σερί πόντους, έκανε το 52-46, με τον ΠΑΟΚ να πηγαίνει και στο +11 (57-46) με βολές από Όσμαν, Μπαζίνα, ενώ ο Μπράουν με δύο καρφώματα στο τρανζίσιον και ένα τρίποντο μείωσε σε 57-53. Κάπου εκεί, ο Ταϊρί επέστρεψε και με 5 σερί πόντους ξανά, έκανε το 62-53, αλλά ο Κατσίβελης και ο Μπάρτλεϊ με τρίποντα, έκαναν το 62-59. Ο Ταϊρί και πάλι, με ατομική προσπάθεια, πήγε το σκορ στο 64-59, με τον Αμερικανό, να βάζει ακόμα μία βολή και τον Γουίλιαμς με τρίποντο να διαμορφώνει το τελικό 65-62.
Τα δεκάλεπτα: 20-15, 25-29, 47-44, 65-62
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα