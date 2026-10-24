Η σειρά Nature’s Promise, αποκλειστικά στα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνδυάζει ποιότητα, φυσικά συστατικά και πλούσια γεύση, με περισσότερες από 140 επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας.
Ματσάρα στη Serie A Νάπολι-Ρόμα 3-3, η Άστον Βίλα 2-1 τη Μάντσεστερ Σίτι, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Ματσάρα στη Serie A Νάπολι-Ρόμα 3-3, η Άστον Βίλα 2-1 τη Μάντσεστερ Σίτι, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Η Τότεναμ πήρε το Λονδρέζικο ντέρμπι επικρατώντας με 2-0 της Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ» - Δεν αφήνει την κορυφή η Ντόρτμουντ που νίκησε με 1-0 την Άιντραχτ
UPD:
Στην Premier League η μεγάλη έκπληξη έγινε στο Βίλα Παρκ με την Άστον Βίλα να επικρατεί με 2-1 της Μάντσεστερ Σίτι, ενώ η Άρσεναλ νίκησε με 2-0 την Έβερτον. Στα χέρια της Τότεναμ κατέληξε το Λονδρέζικο ντέρμπι που νίκησε στο «Στάμφορντ Μπριτζ» με 2-0 την Τσέλσι.
Στη La Liga η Έλτσε πέρασε νικηφόρα από το Βαγιέκας επικρατώντας με 3-0 της Ράγιο Βαγιεκάνο, ενώ η Σανταντέρ επιβλήθηκε με 2-1 της Εσπανιόλ και η Βιγιαρεάλ νίκησε με 2-1 τη Βαλένθια στο «Μεστάγια».
Στην Bundesliga η Ντόρτμουντ δεν αφήνει την κορυφή, νίκησε 1-0 την Άιντραχτ και περιμένει την Κυριακή το παιχνίδι της Μπάγερν με τη Φράιμπουργκ. Μεγάλη νίκη της Λειψίας με 4-0 επί της Έλβεσμπεργκ, ενώ σπουδαίο διπλό έκανε η Βέρντερ με 3-2 επί της Μάιντς.
Στη Serie A ματσάρα έγινε στην Ιταλία ανάμεσα σε Νάπολι και Ρόμα με τις δύο ομάδες να μένουν στο 3-3 σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι που και οι δύο έκαναν τα πάντα για να το πάρουν. Η Κόμο συνέχισε τις καλές εμφανίσεις επικρατώντας με 2-0 της Σασουόλο.
Το προφίλ της 8ης αγωνιστικής της Premier League
Παρασκευή 23/10
Ίπσουιτς-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1 (41' Ενσίσο - 13 Γουίλιαμς)
Σάββατο 24/10
Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Σίτι 2-1 (6΄, 60' Τζάκσον-52' Χάαλαντ)
Άρσεναλ-Έβερτον 2-0 (7' Κόνσα, 68' Γκάμπριελ)
Κόβεντρι-Φούλαμ 0-1 (80' Μπομπ)
Τσέλσι-Τότεναμ 0-2 (77' Πέντερς, 89' Ντέιβις)
Στη La Liga η Έλτσε πέρασε νικηφόρα από το Βαγιέκας επικρατώντας με 3-0 της Ράγιο Βαγιεκάνο, ενώ η Σανταντέρ επιβλήθηκε με 2-1 της Εσπανιόλ και η Βιγιαρεάλ νίκησε με 2-1 τη Βαλένθια στο «Μεστάγια».
Στην Bundesliga η Ντόρτμουντ δεν αφήνει την κορυφή, νίκησε 1-0 την Άιντραχτ και περιμένει την Κυριακή το παιχνίδι της Μπάγερν με τη Φράιμπουργκ. Μεγάλη νίκη της Λειψίας με 4-0 επί της Έλβεσμπεργκ, ενώ σπουδαίο διπλό έκανε η Βέρντερ με 3-2 επί της Μάιντς.
Στη Serie A ματσάρα έγινε στην Ιταλία ανάμεσα σε Νάπολι και Ρόμα με τις δύο ομάδες να μένουν στο 3-3 σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι που και οι δύο έκαναν τα πάντα για να το πάρουν. Η Κόμο συνέχισε τις καλές εμφανίσεις επικρατώντας με 2-0 της Σασουόλο.
Το προφίλ της 8ης αγωνιστικής της Premier League
Παρασκευή 23/10
Ίπσουιτς-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1 (41' Ενσίσο - 13 Γουίλιαμς)
Σάββατο 24/10
Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Σίτι 2-1 (6΄, 60' Τζάκσον-52' Χάαλαντ)
Άρσεναλ-Έβερτον 2-0 (7' Κόνσα, 68' Γκάμπριελ)
Κόβεντρι-Φούλαμ 0-1 (80' Μπομπ)
Τσέλσι-Τότεναμ 0-2 (77' Πέντερς, 89' Ντέιβις)
Κυριακή 25/10
16:00 Κρίσταλ Πάλας-Νιούκαστλ
16:00 Χαλ-Μπρέντφορντ
16:00 Λίβερπουλ-Μπράιτον
16:00 Μάντσεστερ Γ.-Μπόρνμουθ
18:30 Σάντερλαντ-Λιντς
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)
Μάντσεστερ Σίτι 21 -8αγ.
Άρσεναλ 21 -8αγ.
Μπράιτον 16
Τσέλσι 13
Λίβερπουλ 12
Άστον Βίλα 11
Μπρέντφορντ 10
Λιντς 10
Έβερτον 10 -8αγ.
Ίπσουιτς 10 -8αγ.
Χαλ 9
Νιούκαστλ 8
Φούλαμ 8 -8αγ.
Μάντσεστερ Γ. 7
Κρίσταλ Πάλας 7
Μπόρνμουθ 6
Τότεναμ 6
Νότιγχαμ Φόρεστ 6 -8αγ.
Κόβεντρι 6 -8αγ.
Σάντερλαντ 4
Το προφίλ της 10ης αγωνιστικής της La Liga
Παρασκευή 23/10
Αλαβές-Μάλαγα 1-1 (89' Μανάς - 44' Νίνιο)
Σάββατο 24/10
Ράγιο Βαγεκάνο-Ελτσε 0-3 (23' Σολάρι, 36' Νίνο, 68' Βαλέρα)
Σανταντέρ-Εσπανιόλ 2-1 (69' Μπελοσιάν, 84' Ζαμπίρι-62' Εσπόζιτο)
Βαλένθια-Βιγιαρεάλ 1-2 (38' Πεπέλου - 79' Φρίμαν, 90'+3΄Μικαουτάτζε)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Λα Κορούνια 24/10
Κυριακή 25/10
15:00 Αθλέτικ Μπιλμπάο-Χετάφε
17:15 Θέλτα-Μπέτις
19:30 Σοσιεδάδ-Λεβάντε
22:00 Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης
Δευτέρα 26/10
22:00 Σεβίλη-Οσασούνα
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 27
Ατλέτικο Μαδρίτης 22
Ρεάλ Μαδρίτης 21
Μπέτις 19
Σοσιεδάδ 16
Σεβίλη 14
Αλαβές 12 -10αγ.
Βιγιαρεάλ 12
Θέλτα 11
Λα Κορούνια 11
Οσασούνα 11
Σανταντέρ 11 -10αγ.
Λεβάντε 10
Έλτσε 10 -10αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 9 -8αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 9
Χετάφε 9
Εσπανιόλ 8 -10αγ.
Βαλένθια 6
Μάλαγα 5 -10αγ.
Το προφίλ της 7ης αγωνιστικής της Bundesliga
Παρασκευή 24/10
Στουτγκάρδη-Γκλάντμπαχ 2-3 (5΄,83΄ Ντεμίροβιτς - 38΄ Σκάλι, 51΄ Μαντσίνο, 66΄ Μόχια)
Σάββατο 25/10
Λειψία-Έλφερσμπεργκ 4-0 (48' Γκομίς, 66', 90'+ Καρντόσο, 84' Μπάουμγκαρντνερ)
Άουγκσμπουργκ-Ουνιόν Βερολίνου 1-1 (71' Μασένγκο-74' Χάμπερερ)
Μάιντς-Βέρντερ Βρέμης 2-3 (33' Κάσι, 63' Λι-7', 25' Φίλκρουγκ, 61' Ρέις)
Κολωνία-Σάλκε 0-0
Πάντερμπορν-Αμβούργο 1-0 (88' Φιλίπ)
Ντόρτμουντ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-0 (80' Μπέιερ)
Κυριακή 25/10
16:30 Χοφενχάιμ-Λεβερκούζεν
18:30 Φράιμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)
Ντόρτμουντ 17
Μπάγερν Μονάχου 14 -6αγ.
Φράιμπουργκ 13 -6αγ.
Λεβερκούζεν 13 -6αγ.
Λειψία 12
Βέρντερ Βρέμης 12
Μάιντς 10
Έλφερσμπεργκ 10
Αμβούργο 9
Άουγκσμπουργκ 9
Άϊντραχτ Φρανκφούρτης 8
Κολωνία 8
Πάντερμπορν 8
Στουτγκάρδη 6
Χοφενχάιμ 6 -6αγ.
Σάλκε 6
Ουνιόν Βερολίνου 6
Γκλάντμπαχ 3
Το προφίλ της 8ης αγωνιστικής της Serie A
Παρασκευή 24/10
Τορίνο-Μόντσα 3-2 (39' Φιτζ-Κιμ, 61' Μπελγκάλι, 73' Βλάσιτς - 47' Βαρέλα, 90'+4' αυτ. Πάτερσον)
Σάββατο 25/10
Κάλιαρι-Μπολόνια 0-1 (57' Κασάλε)
Κόμο-Σασουόλο 2-0 (49', 60' Δουβίκας)
Νάπολι-Ρόμα 3-3 (28' Ανγκισά, 48',83' ΜακΤόμινεϊ - 70' Σούλε, 74',89' Μπαλέρντι)
Λάτσιο-Πάρμα 21:45
Κυριακή 26/10
13:30 Ίντερ-Φιορεντίνα
16:00 Αταλάντα-Φροζινόνε
16:00 Τζένοα-Βενέτσια
19:00 Λέτσε-Γιουβέντους
21:45 Ουντινέζε-Μίλαν
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)
Ίντερ 19
Λάτσιο 19
Ρόμα 18 -8αγ.
Κόμο 17 -8αγ.
Μίλαν 15
Φροζινόνε 13
Κάλιαρι 13 -8αγ.
Τορίνο 13 -8αγ.
Γιουβέντους 11
Νάπολι 11 -8αγ.
Αταλάντα 9
Λέτσε 9
Σασουόλο 8 -8αγ.
Μπολόνια 8 -8αγ.
Μόντσα 7 -8αγ.
Ουντινέζε 4
Τζένοα 4
Φιορεντίνα 4
Πάρμα 4
Βενέτσια 3
UPD:
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