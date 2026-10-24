Ματσάρα στη Serie A Νάπολι-Ρόμα 3-3, η Άστον Βίλα 2-1 τη Μάντσεστερ Σίτι, δείτε γκολ από την Ευρώπη
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Ματσάρα στη Serie A Νάπολι-Ρόμα 3-3, η Άστον Βίλα 2-1 τη Μάντσεστερ Σίτι, δείτε γκολ από την Ευρώπη

Η Τότεναμ πήρε το Λονδρέζικο ντέρμπι επικρατώντας με 2-0 της Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ» - Δεν αφήνει την κορυφή η Ντόρτμουντ που νίκησε με 1-0 την Άιντραχτ

Ματσάρα στη Serie A Νάπολι-Ρόμα 3-3, η Άστον Βίλα 2-1 τη Μάντσεστερ Σίτι, δείτε γκολ από την Ευρώπη
UPD:
Στην Premier League η μεγάλη έκπληξη έγινε στο Βίλα Παρκ με την Άστον Βίλα να επικρατεί με 2-1 της Μάντσεστερ Σίτι, ενώ η Άρσεναλ νίκησε με 2-0 την Έβερτον. Στα χέρια της Τότεναμ κατέληξε το Λονδρέζικο ντέρμπι που νίκησε στο «Στάμφορντ Μπριτζ» με 2-0 την Τσέλσι.

Στη La Liga η Έλτσε πέρασε νικηφόρα από το Βαγιέκας επικρατώντας με 3-0 της Ράγιο Βαγιεκάνο, ενώ η Σανταντέρ επιβλήθηκε με 2-1 της Εσπανιόλ και η Βιγιαρεάλ νίκησε με 2-1 τη Βαλένθια στο «Μεστάγια».

Στην Bundesliga η Ντόρτμουντ δεν αφήνει την κορυφή, νίκησε 1-0 την Άιντραχτ και περιμένει την Κυριακή το παιχνίδι της Μπάγερν με τη Φράιμπουργκ. Μεγάλη νίκη της Λειψίας με 4-0 επί της Έλβεσμπεργκ, ενώ σπουδαίο διπλό έκανε η Βέρντερ με 3-2 επί της Μάιντς.

Στη Serie A ματσάρα έγινε στην Ιταλία ανάμεσα σε Νάπολι και Ρόμα με τις δύο ομάδες να μένουν στο 3-3 σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι που και οι δύο έκαναν τα πάντα για να το πάρουν. Η Κόμο συνέχισε τις καλές εμφανίσεις επικρατώντας με 2-0 της Σασουόλο.



Το προφίλ της 8ης αγωνιστικής της Premier League
Παρασκευή 23/10
Ίπσουιτς-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1 (41' Ενσίσο - 13 Γουίλιαμς)

Ίπσουιτς – Νότιγχαμ Φόρεστ: 1-1 (MD 8, 23/10/2026)


Σάββατο 24/10
Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Σίτι 2-1 (6΄, 60' Τζάκσον-52' Χάαλαντ)

Άστον Βίλα - Μάντσεστερ Σίτι: 2-1 (MD8, 24/10/2026)


Άρσεναλ-Έβερτον 2-0 (7' Κόνσα, 68' Γκάμπριελ)

Κλείσιμο
Άρσεναλ-Έβερτον: 2-0 (MD 8, 24/10/2026)


Κόβεντρι-Φούλαμ 0-1 (80' Μπομπ)

Κόβεντρι-Φούλαμ: 0-1 (MD 8, 24/10/2026)


Τσέλσι-Τότεναμ 0-2 (77' Πέντερς, 89' Ντέιβις)

Τσέλσι - Τότεναμ: 0-2 (MD8, 24/10/2026)


Κυριακή 25/10
16:00 Κρίσταλ Πάλας-Νιούκαστλ 
16:00 Χαλ-Μπρέντφορντ 
16:00 Λίβερπουλ-Μπράιτον 
16:00 Μάντσεστερ Γ.-Μπόρνμουθ 
18:30 Σάντερλαντ-Λιντς

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)
Μάντσεστερ Σίτι 21 -8αγ.
Άρσεναλ 21 -8αγ.
Μπράιτον 16
Τσέλσι 13
Λίβερπουλ 12
Άστον Βίλα 11
Μπρέντφορντ 10
Λιντς 10
Έβερτον 10 -8αγ.
Ίπσουιτς 10 -8αγ.
Χαλ 9
Νιούκαστλ 8
Φούλαμ 8 -8αγ.
Μάντσεστερ Γ. 7
Κρίσταλ Πάλας 7
Μπόρνμουθ 6
Τότεναμ 6
Νότιγχαμ Φόρεστ 6 -8αγ.
Κόβεντρι 6 -8αγ.
Σάντερλαντ 4


Το προφίλ της 10ης αγωνιστικής της La Liga
Παρασκευή 23/10
Αλαβές-Μάλαγα 1-1 (89' Μανάς - 44' Νίνιο)

DEPORTIVO ALAVÉS 1 - 1 MÁLAGA CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Σάββατο 24/10
Ράγιο Βαγεκάνο-Ελτσε 0-3 (23' Σολάρι, 36' Νίνο, 68' Βαλέρα)

RAYO VALLECANO 0 - 3 ELCHE CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Σανταντέρ-Εσπανιόλ 2-1 (69' Μπελοσιάν, 84' Ζαμπίρι-62' Εσπόζιτο)

R. RACING CLUB 2 - 1 RCD ESPANYOL | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Βαλένθια-Βιγιαρεάλ 1-2 (38' Πεπέλου - 79' Φρίμαν, 90'+3΄Μικαουτάτζε)

VALENCIA CF 1 - 2 VILLARREAL CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Ατλέτικο Μαδρίτης-Λα Κορούνια 24/10

Κυριακή 25/10
15:00 Αθλέτικ Μπιλμπάο-Χετάφε 
17:15 Θέλτα-Μπέτις 
19:30 Σοσιεδάδ-Λεβάντε 
22:00 Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης 

Δευτέρα 26/10
22:00 Σεβίλη-Οσασούνα 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 27
Ατλέτικο Μαδρίτης 22
Ρεάλ Μαδρίτης 21
Μπέτις 19
Σοσιεδάδ 16
Σεβίλη 14
Αλαβές 12 -10αγ.
Βιγιαρεάλ 12
Θέλτα 11
Λα Κορούνια 11
Οσασούνα 11
Σανταντέρ 11 -10αγ.
Λεβάντε 10
Έλτσε 10 -10αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 9 -8αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 9
Χετάφε 9
Εσπανιόλ 8 -10αγ.
Βαλένθια 6
Μάλαγα 5 -10αγ.


Το προφίλ της 7ης αγωνιστικής της Bundesliga
Παρασκευή 24/10
Στουτγκάρδη-Γκλάντμπαχ 2-3 (5΄,83΄ Ντεμίροβιτς - 38΄ Σκάλι, 51΄ Μαντσίνο, 66΄ Μόχια)

17-Year-Old Mohya SHINES | VFB STUTTGART - BORUSSIA M'GLADBACH | Highlights | MD 7 – Bundeliga 26/27


Σάββατο 25/10 
Λειψία-Έλφερσμπεργκ 4-0 (48' Γκομίς, 66', 90'+ Καρντόσο, 84' Μπάουμγκαρντνερ)

Λειψία-Έλβερσμπεργκ: 4-0 (MD 7, 24/10/2026)


Άουγκσμπουργκ-Ουνιόν Βερολίνου 1-1 (71' Μασένγκο-74' Χάμπερερ)

Άουγκσμπουργκ-Ουνιόν Βερολίνου: 1-1 (MD 7, 24/10/2026)


Μάιντς-Βέρντερ Βρέμης 2-3 (33' Κάσι, 63' Λι-7', 25' Φίλκρουγκ, 61' Ρέις)

ANOTHER Füllkrug Brace! | MAINZ 05 - WERDER BREMEN | Highlights | Matchday 7 – Bundesliga 2026/27


Κολωνία-Σάλκε 0-0

Κολωνία-Σάλκε: 0-0 (MD 7, 24/10/2026)


Πάντερμπορν-Αμβούργο 1-0 (88' Φιλίπ)

Πάντερμπορν-Αμβούργο: 1-0 (MD 7, 24/10/2026)


Ντόρτμουντ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-0 (80' Μπέιερ)

Super-Sub Scores Winner! | BORUSSIA DORTMUND - EINTRACHT FRANKFURT | Highlights | MD 7 Bundesliga


Κυριακή 25/10
16:30 Χοφενχάιμ-Λεβερκούζεν 
18:30 Φράιμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)
Ντόρτμουντ 17
Μπάγερν Μονάχου 14 -6αγ.
Φράιμπουργκ 13 -6αγ.
Λεβερκούζεν 13 -6αγ.
Λειψία 12
Βέρντερ Βρέμης 12
Μάιντς 10
Έλφερσμπεργκ 10
Αμβούργο 9
Άουγκσμπουργκ 9
Άϊντραχτ Φρανκφούρτης 8
Κολωνία 8
Πάντερμπορν 8
Στουτγκάρδη 6
Χοφενχάιμ 6 -6αγ.
Σάλκε 6
Ουνιόν Βερολίνου 6
Γκλάντμπαχ 3


Το προφίλ της 8ης αγωνιστικής της Serie A
Παρασκευή 24/10
Τορίνο-Μόντσα 3-2 (39' Φιτζ-Κιμ, 61' Μπελγκάλι, 73' Βλάσιτς - 47' Βαρέλα, 90'+4' αυτ. Πάτερσον)

Σάββατο 25/10
Κάλιαρι-Μπολόνια 0-1 (57' Κασάλε)

Bologna Dominant in Sardinia | CAGLIARI-BOLOGNA | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Κόμο-Σασουόλο 2-0 (49', 60' Δουβίκας)

Douvikas Shines For Como! | COMO-SASSUOLO | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Νάπολι-Ρόμα 3-3 (28' Ανγκισά, 48',83' ΜακΤόμινεϊ - 70' Σούλε, 74',89' Μπαλέρντι)

SIX-GOAL Blockbuster in Naples! | NAPOLI-ROMA | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Λάτσιο-Πάρμα 21:45

Κυριακή 26/10
13:30 Ίντερ-Φιορεντίνα 
16:00 Αταλάντα-Φροζινόνε 
16:00 Τζένοα-Βενέτσια 
19:00 Λέτσε-Γιουβέντους 
21:45 Ουντινέζε-Μίλαν 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)
Ίντερ 19
Λάτσιο 19
Ρόμα 18 -8αγ.
Κόμο 17 -8αγ.
Μίλαν 15
Φροζινόνε 13
Κάλιαρι 13 -8αγ.
Τορίνο 13 -8αγ.
Γιουβέντους 11
Νάπολι 11 -8αγ.
Αταλάντα 9
Λέτσε 9
Σασουόλο 8 -8αγ.
Μπολόνια 8 -8αγ.
Μόντσα 7 -8αγ.
Ουντινέζε 4
Τζένοα 4
Φιορεντίνα 4
Πάρμα 4
Βενέτσια 3
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