Δόξα Λευκάδας - Ηρακλής 94-86: Οι νησιώτες πήραν τη ματσάρα στην παράταση, δείτε βίντεο

Τεράστια νίκη για τη Δόξα Λευκάδας Elabet, αφού επικράτησε του Ηρακλή με 94-86 στην παράταση και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη GBL.Η ομάδα του Θοδωρή Τερζή, παρότι βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ, μπόρεσε να στείλει το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο όπου κυριάρχησε και πήρε τελικά τη νίκη στο τέλος.Ο «Γηραιός» έχασε κρίσιμες βολές και ήταν ένα από τα στοιχεία που του κόστισαν για την ήττα.Κορυφαίοι για τη Δόξα Λευκάδας Elabet ο Ντεβιόν Χάρμον με 24 πόντους και ο Ρόμπινσον με 22π. Για τον Ηρακλή ξεχώρισε ο Μέλβιν που πέτυχε 22 πόντους.Χάρη στο πολύ καλό ξεκίνημα του Τρέι Ρόμπινσον (10π, 10'), η Δόξας Λευκάδας Elabet βρήκε σκορ στην επίθεσή της και μπόρεσε να πάρει το προβάδισμα (19-18, 10') στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου.Στην έναρξη της 2ης περιόδου, ο Ηρακλής εκμεταλλεύτηκε την αστοχία των γηπεδούχων και πραγματοποίησε σερί (8-0), ανακτώντας το προβάδισμα (19-26, 12'), μετά από εύστοχο τρίποντο του Στάιλς.Η ομάδα της Λευκάδας, είχε αντίδραση και κάνοντας σερί (9-1) επέστεψε γρήγορα και πέρασε μπροστά (28-27, 14'). Το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, βρήκε αμφότερες να είναι ισόπαλες στους 41 πόντους, με τις επιθέσεις να κυριαρχούν των αμυνών.Μετά την ανάπαυλα, ο Ηρακλής επέβαλε την κυριαρχία του στην αναμέτρηση και μέσω της καλής του άμυνας, μπόρεσε να βρει σκορ στο μπροστινό μέρος του παρκέ, ενώ μάλιστα πήρε και... αέρα 10 πόντων (49-59, 27') και λίγο αργότερα ο Μέλβιν διαμόρφωσε το (51-62, 28'). Η τρίτη περίοδος έκλεισε με την ομάδα του Λούκιτς να βρίσκεται στο +8 (59-67, 30').Το τελευταίο δεκάλεπτο, άρχισε με τη Δόξα Λευκάδας Elabet, να βρίσκει καλάθια στον αιφνιδιασμό και να μειώνει ακόμα περισσότερο τη διαφορά (63-67, 31'). Ο Ηρακλής βρήκε στη συνέχεια δύο εύστοχα τρίποντα με τον Λεκιού και τον Ντιαρά και πήρε εκ νέου... αέρα 10 πόντων (65-75, 36').Ένα γρήγορο (5-0) των γηπεδούχων, έφερε το ματς στους πέντε, (70-75, 39'), ωστόσο ο Ντιαρά ήταν και πάλι εκεί για τον Ηρακλή, δίνοντας προβάδισμα επτά πόντων στην ομάδα του (70-77, 39'). Στη συνέχεια ο Πάρις ευστόχησε σε μία βολή (71-77) και ο Λεκιού κέρδισε το φάουλ, όμως αστόχησε σε δύο βολές.Η Δόξα είχε ακόμα μία φορά την ευκαιρία να μειώσει και ο Τζόουνς κέρδισε το φάουλ και διαμόρφωσε το (73-77), 39 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.Ο «γηραιός» στην επόμενη επίθεσή του πήγε στη γραμμή των βολών με τον Ντιαρά, ο οποίος είχε 1/2 βολές και έκανε το (73-78). Τα φάουλ συνεχίστηκαν με τον Χάρμον να μειώνει στους τρεις (75-78), 27 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε.Ο Σλαφτσάκης έκανε 0/2 από τη γραμμή των βολών και έδωσε στη Δόξα την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Ο Χάρμον πήρε την ευθύνη και με εύστοχο τρίποντο, ισοφάρισε στους 78 πόντους, με 10 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη.Ο Ηρακλής είχε την τελευταία επίθεση, ωστόσο ο Λεκιού αστόχησε στην προσπάθειά του, με το ματς να κρίνεται στην παράταση.Η Δόξα Λευκάδας Elabet πέτυχε το πρώτο καλάθι στην παράταση, διαμορφώνοντας το (80-78, 41'), ενώ στη συνέχεια έβγαλε την άμυνα και ο Ρόμπινσον έκανε το (82-78, 41').Οι καλές άμυνες των γηπεδούχων συνεχίστηκαν και ο Ρόμπινσον, ευστόχησε σε δίποντο (84-78, 42'), με το σερί της Λευκάδας να φτάνει στο 6-0. Ο Μέλβιν κέρδισε φάουλ σε προσπάθεια τριών πόντων και μείωσε για τον «γηραιό» (84-79), αφού ευστόχησε σε 1/3 βολές.Μετέπειτα ο Μαστρογιαννόπουλος διαμόρφωσε το (84-81), μετά από ζευγάρι βολών, ενώ ο ίδιος με εύστοχο λέι -απ, έφερε το ματς στον πόντο (84-83, 43').Ο Χάρμον απάντησε και έκανε το (87-83, 43') ενώ λίγο αργότερα ο Σάρμα διαμόρφωσε το (89-83) με εντυπωσιακό κάρφωμα, αφού η ομάδα του είχε πραγματοποιήσει καλή άμυνα.Οι χαμένες βολές των Θεσσαλονικών συνεχίστηκαν με τον Μέλβιν να αστοχεί σε δύο πολύ κρίσιμες βολές, (89-83), δίνοντας στη Δόξα προβάδισμα νίκης.Η ομάδα του Τερζή κέρδισε το φάουλ στην επόμενη επίθεσή της και ο Χάρμον έκανε το 91-83. Ο Σύλας απάντησε γρήγορα για τον Ηρακλή με τρίποντο, (91-86), 18 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.Ο Χάρμον πήγε εκ νέου στις βολές και διαμόρφωσε το (92-86), ωστόσο ο Μαστρόγιαννοπουλος υπέπεσε σε επιθετικό φάουλ όπου ουσιαστικά έδωσε τη νίκη στη Δόξα.Τα δεκάλεπτα: 19-18, 41-41, 59-67, 78-78 κ.δ, 94-86 παρ.