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Κόμο - Σασουόλο 2-0: Με δύο γκολ του Δουβίκα οι γηπεδούχοι μείωσαν στο -2 από την κορυφή της Serie A, δείτε τα γκολ
Κόμο - Σασουόλο 2-0: Με δύο γκολ του Δουβίκα οι γηπεδούχοι μείωσαν στο -2 από την κορυφή της Serie A, δείτε τα γκολ
Ο Έλληνας επιθετικός με τέρματα στο 49' και το 60' χάρισε στην ομάδα του τους τρεις βαθμούς
H Κόμο συνεχίζει να προελαύνει τη φετινή σεζόν σε Champions League και Serie A.
Ο Τάσος Δουβίκας είναι ο πολυτιμότερος παίκτης της μέχρι στιγμής και το έδειξε άλλη μια φορά. Ο Έλληνας επιθετικός βοήθησε την ομάδα του με δύο γκολ να κάμψει την αντίσταση της Σασουόλο στη λίμνη.
Το τελικό 2-0 διαμορφώθηκε με ντοπιέτα του Δουβίκα στο δεύτερο μέρος (49', 60') με την Κόμο να φτάνει τους 17 βαθμούς δύο λιγότερους από τους πρωτοπόρους Ίντερ και Λάτσιο, με παιχνίδι παραπάνω.
Ο Δουβίκας έφτασε τα 8 γκολ φέτος σε όλες τις διοργανώσεις και τα 5 στο πρωτάθλημα θέτοντας υποψηφιότητα για τη θέση του «Capocannoniere».
Ο Τάσος Δουβίκας είναι ο πολυτιμότερος παίκτης της μέχρι στιγμής και το έδειξε άλλη μια φορά. Ο Έλληνας επιθετικός βοήθησε την ομάδα του με δύο γκολ να κάμψει την αντίσταση της Σασουόλο στη λίμνη.
Το τελικό 2-0 διαμορφώθηκε με ντοπιέτα του Δουβίκα στο δεύτερο μέρος (49', 60') με την Κόμο να φτάνει τους 17 βαθμούς δύο λιγότερους από τους πρωτοπόρους Ίντερ και Λάτσιο, με παιχνίδι παραπάνω.
Ο Δουβίκας έφτασε τα 8 γκολ φέτος σε όλες τις διοργανώσεις και τα 5 στο πρωτάθλημα θέτοντας υποψηφιότητα για τη θέση του «Capocannoniere».
🚨 Anastasios Douvikas strikes. 🇮🇹 Como 1-0 Sassuolo https://t.co/9vGKlreIo8— Goals Xtra (@GoalsXtra) October 24, 2026
🚨 Anastasios Douvikas with brace. 🇮🇹 Como 2-0 Sassuolo https://t.co/p6w8GUFp1t— Goals Xtra (@GoalsXtra) October 24, 2026
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