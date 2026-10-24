Κόμο - Σασουόλο 2-0: Με δύο γκολ του Δουβίκα οι γηπεδούχοι μείωσαν στο -2 από την κορυφή της Serie A, δείτε τα γκολ

🚨 Anastasios Douvikas strikes. 🇮🇹 Como 1-0 Sassuolo https://t.co/9vGKlreIo8 — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 24, 2026

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🚨 Anastasios Douvikas with brace. 🇮🇹 Como 2-0 Sassuolo https://t.co/p6w8GUFp1t — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 24, 2026

H Κόμο συνεχίζει να προελαύνει τη φετινή σεζόν σε Champions League και Serie A.Ο Τάσος Δουβίκας είναι ο πολυτιμότερος παίκτης της μέχρι στιγμής και το έδειξε άλλη μια φορά. Ο Έλληνας επιθετικός βοήθησε την ομάδα του με δύο γκολ να κάμψει την αντίσταση της Σασουόλο στη λίμνη.Το τελικό 2-0 διαμορφώθηκε με ντοπιέτα του Δουβίκα στο δεύτερο μέρος (49', 60') με την Κόμο να φτάνει τους 17 βαθμούς δύο λιγότερους από τους πρωτοπόρους Ίντερ και Λάτσιο, με παιχνίδι παραπάνω.Ο Δουβίκας έφτασε τα 8 γκολ φέτος σε όλες τις διοργανώσεις και τα 5 στο πρωτάθλημα θέτοντας υποψηφιότητα για τη θέση του «Capocannoniere».