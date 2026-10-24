Κόμο - Σασουόλο 2-0: Με δύο γκολ του Δουβίκα οι γηπεδούχοι μείωσαν στο -2 από την κορυφή της Serie A, δείτε τα γκολ
SPORTS
Τάσος Δουβίκας Κόμο Σασουόλο Serie A

Κόμο - Σασουόλο 2-0: Με δύο γκολ του Δουβίκα οι γηπεδούχοι μείωσαν στο -2 από την κορυφή της Serie A, δείτε τα γκολ

Ο Έλληνας επιθετικός με τέρματα στο 49' και το 60' χάρισε στην ομάδα του τους τρεις βαθμούς

Κόμο - Σασουόλο 2-0: Με δύο γκολ του Δουβίκα οι γηπεδούχοι μείωσαν στο -2 από την κορυφή της Serie A, δείτε τα γκολ
1 ΣΧΟΛΙΟ
H Κόμο συνεχίζει να προελαύνει τη φετινή σεζόν σε Champions League και Serie A. 

Ο Τάσος Δουβίκας είναι ο πολυτιμότερος παίκτης της μέχρι στιγμής και το έδειξε άλλη μια φορά. Ο Έλληνας επιθετικός βοήθησε την ομάδα του με δύο γκολ να κάμψει την αντίσταση της Σασουόλο στη λίμνη. 

Το τελικό 2-0 διαμορφώθηκε με ντοπιέτα του Δουβίκα στο δεύτερο μέρος (49', 60') με την Κόμο να φτάνει τους 17 βαθμούς δύο λιγότερους από τους πρωτοπόρους Ίντερ και Λάτσιο, με παιχνίδι παραπάνω. 

Ο Δουβίκας έφτασε τα 8 γκολ φέτος σε όλες τις διοργανώσεις και τα 5 στο πρωτάθλημα θέτοντας υποψηφιότητα για τη θέση του «Capocannoniere».



Κλείσιμο
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης