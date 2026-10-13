Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Λιετκαμπέλις - ΠΑΟΚ 95-86: «Προσγείωση» στη Λιθουανία για το Δικέφαλο, βίντεο
Λιετκαμπέλις - ΠΑΟΚ 95-86: «Προσγείωση» στη Λιθουανία για το Δικέφαλο, βίντεο
Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε την κακή του άμυνα, που επέτρεψε στη Λιετκάμπελις να παίξει με τον τρόπο της και γνώρισε την πρώτη του ήττα στο Eurocup
Για ένα ημίχρονο, η Λιετκάμπελις έκανε ό,τι ήθελε, χτυπώντας διαρκώς σε κάθε αλλαγή στην άμυνα. Για περίπου 6 λεπτά στο 3ο δεκάλεπτο, ο ΠΑΟΚ «δάγκωνε» επέστρεψε, πέρασε μπροστά με 55-57 και... τέλος. Οι Λιθουανοί ξαναβρήκαν τα μεγάλα σουτ τους (13/21 τρίποντα!) και δεύτερη επιστροφή δε γινόταν, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του Φόστερ (21π.). Η πρώτη ήττα μετά το Super Cup, ήρθε στο Πανεβέζις για τον ΠΑΟΚ, με τα αμυντικά του ζητήματα να συνεχίζουν να αποτελούν πεδίο προβληματισμού εν όψει της συνέχειας στο EuroCup αλλά και την GBL..
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Ο αγώνας:
Με τον Καλάθη και τον Μήτρου-Λονγκ «ζεστούς» έξω από τα 6.75, τον Γκρέι να βρίσκει τις σωστές δημιουργίες, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 10-12, ο Όσμαν έβαλε κι αυτό το σουτ του (15-15), αλλά η Λιετκάμπελις είχε απαντήσεις διαρκώς (23-22). Όσο περνούσε η ώρα, οι Λιθουανοί διάβαζαν όλο και καλύτερα την άμυνα με αλλαγές του ΠΑΟΚ, ο Βαλίνσκας έδωσε το ρυθμό και Σουμάχερ, Γιάραμαζ ακολούθησαν, με τη διαφορά να πηγαίνει μέχρι -13 (50-37), με τον Μήτρου-Λονγκ να δίνει μια λύση για το 50-40 της ανάπαυλας.
Με Καλάθη, Ταϊρί, Όσμαν, Γκρέι και Μουρ, ο ΠΑΟΚ βγήκε επιτέλους για να παίξει άμυνα, έκλεψε μπάλες, έτρεξε και επέστρεψε (52-52). Μάλιστα με τρίποντο του Καλάθη, πέρασε και μπροστά, η Λιετκάμπελις με τρίποντα από Κένεντι, Γιάραμαζ απάντησε, με τον Ταιρϊ να ακολουθεί (63-60), αλλά με την ένταση να χάνεται στην άμυνα, ο Κένεντι, έκανε το 74-64. Ο ΠΑΟΚ φαινόταν ότι πλέον δεν είχε την... ψυχή για να ξαναγυρίσει (81-67), με τον Φόστερ να βγάζει αντίδραση για το 86-77, αλλά ο Σουμάχερ με τρίποντο απάντησε (89-77), με την κατάσταση να μην αλλάζει πλέον (93-82) για το τελικό 95-86.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Σούταρε με 13/21 τρίποντα και στο σημείο που επέστρεψε ο ΠΑΟΚ στην 3η περίοδο, ο Κένεντι βγήκε μπροστά και την κράτησε.
MVP O… Αλεξάντερ Σουμάχερ με 23 πόντους, 6/10 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ για 3 λάθη.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Κεόντρε Κένεντι που είχε 17 πόντους, οι περισσότεροι εξ αυτών στο 2ο ημίχρονο, για τον πρώην γκαρντ του Κολοσσού.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο Μάρκους Φόστερ, είχε 21 πόντους με 8/11 δίποντα, αλλά και 0/4 τρίποντα, παλεύοντας στο τέλος για την ανατροπή.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Τρέβορ Χάτζινς έμεινε στο παρκέ για 4:23 και δεν επέστρεψε ποτέ μετά την 1η περίοδο.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...Το 61.9% στα σουτ τριών πόντων της Λιετκάμπελις, που τελείωσε το παιχνίδι με 13/21 τρίποντα.
Τα δεκάλεπτα: 23-22, 50-40, 74-64, 95-86
Πηγή:www.gazzetta.gr
Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμές
Ο αγώνας:
Με τον Καλάθη και τον Μήτρου-Λονγκ «ζεστούς» έξω από τα 6.75, τον Γκρέι να βρίσκει τις σωστές δημιουργίες, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 10-12, ο Όσμαν έβαλε κι αυτό το σουτ του (15-15), αλλά η Λιετκάμπελις είχε απαντήσεις διαρκώς (23-22). Όσο περνούσε η ώρα, οι Λιθουανοί διάβαζαν όλο και καλύτερα την άμυνα με αλλαγές του ΠΑΟΚ, ο Βαλίνσκας έδωσε το ρυθμό και Σουμάχερ, Γιάραμαζ ακολούθησαν, με τη διαφορά να πηγαίνει μέχρι -13 (50-37), με τον Μήτρου-Λονγκ να δίνει μια λύση για το 50-40 της ανάπαυλας.
Με Καλάθη, Ταϊρί, Όσμαν, Γκρέι και Μουρ, ο ΠΑΟΚ βγήκε επιτέλους για να παίξει άμυνα, έκλεψε μπάλες, έτρεξε και επέστρεψε (52-52). Μάλιστα με τρίποντο του Καλάθη, πέρασε και μπροστά, η Λιετκάμπελις με τρίποντα από Κένεντι, Γιάραμαζ απάντησε, με τον Ταιρϊ να ακολουθεί (63-60), αλλά με την ένταση να χάνεται στην άμυνα, ο Κένεντι, έκανε το 74-64. Ο ΠΑΟΚ φαινόταν ότι πλέον δεν είχε την... ψυχή για να ξαναγυρίσει (81-67), με τον Φόστερ να βγάζει αντίδραση για το 86-77, αλλά ο Σουμάχερ με τρίποντο απάντησε (89-77), με την κατάσταση να μην αλλάζει πλέον (93-82) για το τελικό 95-86.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Σούταρε με 13/21 τρίποντα και στο σημείο που επέστρεψε ο ΠΑΟΚ στην 3η περίοδο, ο Κένεντι βγήκε μπροστά και την κράτησε.
MVP O… Αλεξάντερ Σουμάχερ με 23 πόντους, 6/10 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ για 3 λάθη.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Κεόντρε Κένεντι που είχε 17 πόντους, οι περισσότεροι εξ αυτών στο 2ο ημίχρονο, για τον πρώην γκαρντ του Κολοσσού.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο Μάρκους Φόστερ, είχε 21 πόντους με 8/11 δίποντα, αλλά και 0/4 τρίποντα, παλεύοντας στο τέλος για την ανατροπή.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Τρέβορ Χάτζινς έμεινε στο παρκέ για 4:23 και δεν επέστρεψε ποτέ μετά την 1η περίοδο.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...Το 61.9% στα σουτ τριών πόντων της Λιετκάμπελις, που τελείωσε το παιχνίδι με 13/21 τρίποντα.
Τα δεκάλεπτα: 23-22, 50-40, 74-64, 95-86
Πηγή:www.gazzetta.gr
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