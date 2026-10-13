Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Champions League: Ο τερματοφύλακας της Βιγιαρεάλ, Γκουλάτσι έμεινε εκτός αποστολής γιατί έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας στο σπίτι του
Champions League: Ο τερματοφύλακας της Βιγιαρεάλ, Γκουλάτσι έμεινε εκτός αποστολής γιατί έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας στο σπίτι του
Νωρίς το πρωί κλέφτες εισέβαλλαν στην κατοικία του, ενώ ο Ούγγρος γκολκίπερ ήταν εκεί με την την οικογένεια του
Η Βιγιαρεάλ υποδέχεται σήμερα το βράδυ (13/10, 22:00) τη Νάπολι σ' ένα από τα πιο σημαντικά ματς της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, ωστόσο θα έχει μία απρόσμενη απώλεια.
Ο Πέτερ Γκουλάτσι, ο Ούγγρος τερματοφύλακας ο οποίος αποκτήθηκε το καλοκαίρι από την Λειψία, δεν θα είναι στην αποστολή του αγώνα καθώς τα ξημερώματα (Δευτέρας προς Τρίτη) έπεθσε θύμα ένοπλης ληστείας στο σπίτι του όπου βρισκόταν με την οικογένεια του!
Την είδηση αποκάλυψε ο ισπανικός σύλλογος τονίζοντας ότι τόσο ο ποδοσφαιριστής όσο και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του (η σύζυγος και τα δύο ανήλικα παιδιά τους) δεν τραυματίστηκε, ωστόσο το ψυχολογικό σοκ ήταν τεράστιο για όλους
Ο Γκουλάτσι εδώ και λίγες εβδομάδες είχε εξελιχθεί σε βασικό τερματοφύλακα στο «κίτρινο υποβρύχιο», αλλά τώρα θα δώσει τη θέση του στον Λουίζ Τζούνιορ, ο οποίος ήταν το Νο1 στην εκκίνηση της σεζόν, αλλά είχε χάσει τη θέση του από τον Ούγγρο.
Να σημειώσουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι παρόμοιο σε ποδοσφαιριστή της Βιγιαρεάλ. Στις προηγούμενες σεζόν, παίκτες όπως ο Τοκό Εκαμπί ή ο Ζαμπό Ανγκισά είχαν αντιμετωπίσει παρόμοιες καταστάσεις, αλλά και στη γειτονική Βαλένθια, αρκετοί ποδοσφαιριστές είχαν καταγγείλει τέτοια γεγονότα, όπως για παράδειγμα ο Γκαράι, ο Γκαμπριέλ Παουλίστα ή ο Κοντογκμπιά
Ο Πέτερ Γκουλάτσι, ο Ούγγρος τερματοφύλακας ο οποίος αποκτήθηκε το καλοκαίρι από την Λειψία, δεν θα είναι στην αποστολή του αγώνα καθώς τα ξημερώματα (Δευτέρας προς Τρίτη) έπεθσε θύμα ένοπλης ληστείας στο σπίτι του όπου βρισκόταν με την οικογένεια του!
Την είδηση αποκάλυψε ο ισπανικός σύλλογος τονίζοντας ότι τόσο ο ποδοσφαιριστής όσο και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του (η σύζυγος και τα δύο ανήλικα παιδιά τους) δεν τραυματίστηκε, ωστόσο το ψυχολογικό σοκ ήταν τεράστιο για όλους
Ο Γκουλάτσι εδώ και λίγες εβδομάδες είχε εξελιχθεί σε βασικό τερματοφύλακα στο «κίτρινο υποβρύχιο», αλλά τώρα θα δώσει τη θέση του στον Λουίζ Τζούνιορ, ο οποίος ήταν το Νο1 στην εκκίνηση της σεζόν, αλλά είχε χάσει τη θέση του από τον Ούγγρο.
Να σημειώσουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι παρόμοιο σε ποδοσφαιριστή της Βιγιαρεάλ. Στις προηγούμενες σεζόν, παίκτες όπως ο Τοκό Εκαμπί ή ο Ζαμπό Ανγκισά είχαν αντιμετωπίσει παρόμοιες καταστάσεις, αλλά και στη γειτονική Βαλένθια, αρκετοί ποδοσφαιριστές είχαν καταγγείλει τέτοια γεγονότα, όπως για παράδειγμα ο Γκαράι, ο Γκαμπριέλ Παουλίστα ή ο Κοντογκμπιά
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