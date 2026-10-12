Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Ομπράντοβιτς: Η Παρτιζάν είναι ομάδα που στηρίζει πολλά στην άμυνα της
Ομπράντοβιτς: Η Παρτιζάν είναι ομάδα που στηρίζει πολλά στην άμυνα της
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Παρτιζάν, ενώ στάθηκε και στην ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο κόσμος στο γήπεδο της
Λίγο πριν αναχωρήσει η αποστολή του Παναθηναϊκού για τη Σερβία ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για το παιχνίδι με την Παρτιζάν και την ατμόσφαιρα που περιμένει πως θα συναντήσει στο γήπεδο της πρώην ομάδας του. Ο τεχνικός των «πράσινων» στάθηκε στο γεγονός ότι η Παρτιζάν είναι ομάδα που εξαρτάται πολύ από την άμυνα της.
Αναλυτικά ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε:
Για την επιστροφή στο Βελιγράδι και τι περιμένει να δει: «Αυτό που περιμένω είναι έναν δύσκολο αγώνα μπάσκετ πάνω απ’ όλα, οι οπαδοί της Παρτίζαν θα κάνουν αυτό που νιώθουν. Παίζουμε ένα παιχνίδι EuroLeague, με μία ομάδα που παίζει εξαιρετικά στην αρχή της χρονιάς, με πολλή ποιότητα, καλή άμυνα. Προσπαθήσαμε να προετοιμαστούμε για να παίξουμε το καλύτερο δυνατόν»..
Για την πρόκληση ενός εκτός έδρας παιχνιδιού μετά το εντός έδρας 4/4: «Προσωπικά ξέρω, νομίζω πως ξέρουν και οι παίκτες. Η Παρτίζαν έχει καταπληκτική υποστήριξη από τους οπαδούς, θα είνα τέλειο να δω την αντίδρασή τους, αυτήν τη φορά απ’ έξω, σ’ έναν αγώνα EuroLeague».
Για τα κλειδιά του παιχνιδιού απέναντι στην Παρτίζαν, μία ομάδα που πρεσάρει επιθετικά: «Είναι ομάδα που, όλα έρχονται από την άμυνά τους, έχουν την δυνατότητα για πολλές 5άδες και πολλούς καλούς παίκτες. Μέχρι στιγμής τα πηγαίνουν πολύ καλά».
Μπάντιο: Θα είναι σκληρή αναμέτρηση
Εκ μέρους ων παικτών του Παναθηναϊκού πριν την αναχώρηση της αποστολής μίλησε ο Μπράνκου Μπάντιο, ο οποίος με τη σειρά του χαρακτήρισε σκληρή την αναμέτρηση με την Παρτιζάν.
Αναλυτικά ο Μπράνκου Μπάντιο μίλησε:
Για την αναμέτρηση με την Παρτίζαν: «Θα είναι μία σκληρή αναμέτρηση σε ένα σκληρό περιβάλλον. Είμαστε καλά προετοιμασμένοι πρέπει να βγούμε και να κάνουμε το παιχνίδι μας».
Για το κλειδί της νίκης: «Να κάνουμε ότι κάναμε και στα προηγούμενα παιχνίδια. Να παίξουμε καλή άμυνα. Η συγκέντρωση θα είναι το κλειδί της νίκης καθώς θα παίξουμε σε μία δύσκολη ατμόσφαιρα».
Για την ατμόσφαιρα στο Βελιγράδι: «Κοιτάξτε έχουμε έμπειρους παίκτες που έχουν ήδη παίξει εκεί. Γνωρίζουμε τι να περιμένουμε από αυτή την αναμέτρηση”. Δεν χρειάζεται να μας πει κάτι ο προπονητής γνωρίζουμε ήδη την ατμόσφαιρα».
Αναλυτικά ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε:
Για την επιστροφή στο Βελιγράδι και τι περιμένει να δει: «Αυτό που περιμένω είναι έναν δύσκολο αγώνα μπάσκετ πάνω απ’ όλα, οι οπαδοί της Παρτίζαν θα κάνουν αυτό που νιώθουν. Παίζουμε ένα παιχνίδι EuroLeague, με μία ομάδα που παίζει εξαιρετικά στην αρχή της χρονιάς, με πολλή ποιότητα, καλή άμυνα. Προσπαθήσαμε να προετοιμαστούμε για να παίξουμε το καλύτερο δυνατόν»..
Για την πρόκληση ενός εκτός έδρας παιχνιδιού μετά το εντός έδρας 4/4: «Προσωπικά ξέρω, νομίζω πως ξέρουν και οι παίκτες. Η Παρτίζαν έχει καταπληκτική υποστήριξη από τους οπαδούς, θα είνα τέλειο να δω την αντίδρασή τους, αυτήν τη φορά απ’ έξω, σ’ έναν αγώνα EuroLeague».
Για τα κλειδιά του παιχνιδιού απέναντι στην Παρτίζαν, μία ομάδα που πρεσάρει επιθετικά: «Είναι ομάδα που, όλα έρχονται από την άμυνά τους, έχουν την δυνατότητα για πολλές 5άδες και πολλούς καλούς παίκτες. Μέχρι στιγμής τα πηγαίνουν πολύ καλά».
Μπάντιο: Θα είναι σκληρή αναμέτρηση
Εκ μέρους ων παικτών του Παναθηναϊκού πριν την αναχώρηση της αποστολής μίλησε ο Μπράνκου Μπάντιο, ο οποίος με τη σειρά του χαρακτήρισε σκληρή την αναμέτρηση με την Παρτιζάν.
Αναλυτικά ο Μπράνκου Μπάντιο μίλησε:
Για την αναμέτρηση με την Παρτίζαν: «Θα είναι μία σκληρή αναμέτρηση σε ένα σκληρό περιβάλλον. Είμαστε καλά προετοιμασμένοι πρέπει να βγούμε και να κάνουμε το παιχνίδι μας».
Για το κλειδί της νίκης: «Να κάνουμε ότι κάναμε και στα προηγούμενα παιχνίδια. Να παίξουμε καλή άμυνα. Η συγκέντρωση θα είναι το κλειδί της νίκης καθώς θα παίξουμε σε μία δύσκολη ατμόσφαιρα».
Για την ατμόσφαιρα στο Βελιγράδι: «Κοιτάξτε έχουμε έμπειρους παίκτες που έχουν ήδη παίξει εκεί. Γνωρίζουμε τι να περιμένουμε από αυτή την αναμέτρηση”. Δεν χρειάζεται να μας πει κάτι ο προπονητής γνωρίζουμε ήδη την ατμόσφαιρα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα