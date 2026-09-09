Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Ζήκος στο The Football Show: «Η ΑΕΚ έδειξε συνοχή και πάθος, o Μάγερ έκανε τρομερή σε όλα τα επίπεδα»
Ζήκος στο The Football Show: «Η ΑΕΚ έδειξε συνοχή και πάθος, o Μάγερ έκανε τρομερή σε όλα τα επίπεδα»
Ο παλαίμαχος άσος της Ένωσης ανέλυσε στην εκπομπή του protothema.gr για τη νίκη με τη ΛΑΣΚ και την επόμενη μέρα
Την εξαιρετική εικόνα της ΑΕΚ στη νίκη επί της ΛΑΣΚ για το Champions League σχολίασε ο Άκης Ζήκος στην εκπομπή του protothema.gr «The Football Show by Stoiximan», τονίζοντας τη συνοχή, το πάθος και την αγωνιστική πειθαρχία που έδειξε η ομάδα.
«Στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα ήταν σχεδόν τέλεια. Όλοι έκαναν αυτό που έπρεπε, ξεχείλιζαν από πάθος και ένταση, αλλά έκανε μεγάλη διαφορά η συνοχή που είχε η ομάδα μεταξύ της», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ στάθηκε στο γεγονός ότι κανείς παίκτης δεν ξεχώρισε ατομικά, καθώς ολόκληρη η ομάδα λειτούργησε με τον ίδιο τρόπο.
«Από το πρώτο λεπτό φάνηκε ότι δεν θα ξεχωρίσει κάποιος παίκτης, γιατί όλοι ήταν στο ίδιο επίπεδο, όλοι ήταν μαχητές. Παράλληλα, έβγαλαν τα στοιχεία που έχει η ΑΕΚ, όπως το κάθετο παιχνίδι. Είναι τυχαίο γεγονός ότι δεν μπήκε η ευκαιρία του Γιόβιτς», σημείωσε.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Λόβρο Μάγερ, υπογραμμίζοντας τη δουλειά που έκανε ο Κροάτης και στο αμυντικό κομμάτι.
«Μου έκανε τρομερή εντύπωση το πόσο συνεπής ήταν ο Μάγερ αμυντικά. Δεν ήταν μόνο η δημιουργία και η ποιότητά του με την μπάλα, αλλά και η συμπεριφορά του χωρίς αυτή».
Ο Άκης Ζήκος αναφέρθηκε ακόμη στη διαφορά που υπάρχει όταν μια ομάδα προσεγγίζει με διαφορετικό τρόπο τις μεγάλες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις.
«Μπαίνεις στο νόημα όταν βλέπεις τους φωτορεπόρτερ από την τελευταία προπόνηση. Καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη διαφορά υπάρχει. Η ένταση, η συγκέντρωση και η προσέγγιση είναι διαφορετικές».
Για την αλλαγή σκηνικού ενόψει του αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, τόνισε πως η ήττα από την Κηφισιά μπορεί να λειτούργησε ως ένα σημαντικό μάθημα για την ΑΕΚ.
«Θεωρώ πως έκανε καλό στην ΑΕΚ η σφαλιάρα από την Κηφισιά, για να παρουσιαστεί όπως έπρεπε. Αυτά τα παιχνίδια δείχνουν πως πρέπει να υπάρχει η ίδια συγκέντρωση και η ίδια ένταση σε κάθε αγώνα, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο».
«Στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα ήταν σχεδόν τέλεια. Όλοι έκαναν αυτό που έπρεπε, ξεχείλιζαν από πάθος και ένταση, αλλά έκανε μεγάλη διαφορά η συνοχή που είχε η ομάδα μεταξύ της», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ στάθηκε στο γεγονός ότι κανείς παίκτης δεν ξεχώρισε ατομικά, καθώς ολόκληρη η ομάδα λειτούργησε με τον ίδιο τρόπο.
«Από το πρώτο λεπτό φάνηκε ότι δεν θα ξεχωρίσει κάποιος παίκτης, γιατί όλοι ήταν στο ίδιο επίπεδο, όλοι ήταν μαχητές. Παράλληλα, έβγαλαν τα στοιχεία που έχει η ΑΕΚ, όπως το κάθετο παιχνίδι. Είναι τυχαίο γεγονός ότι δεν μπήκε η ευκαιρία του Γιόβιτς», σημείωσε.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Λόβρο Μάγερ, υπογραμμίζοντας τη δουλειά που έκανε ο Κροάτης και στο αμυντικό κομμάτι.
«Μου έκανε τρομερή εντύπωση το πόσο συνεπής ήταν ο Μάγερ αμυντικά. Δεν ήταν μόνο η δημιουργία και η ποιότητά του με την μπάλα, αλλά και η συμπεριφορά του χωρίς αυτή».
Ο Άκης Ζήκος αναφέρθηκε ακόμη στη διαφορά που υπάρχει όταν μια ομάδα προσεγγίζει με διαφορετικό τρόπο τις μεγάλες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις.
«Μπαίνεις στο νόημα όταν βλέπεις τους φωτορεπόρτερ από την τελευταία προπόνηση. Καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη διαφορά υπάρχει. Η ένταση, η συγκέντρωση και η προσέγγιση είναι διαφορετικές».
Για την αλλαγή σκηνικού ενόψει του αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, τόνισε πως η ήττα από την Κηφισιά μπορεί να λειτούργησε ως ένα σημαντικό μάθημα για την ΑΕΚ.
«Θεωρώ πως έκανε καλό στην ΑΕΚ η σφαλιάρα από την Κηφισιά, για να παρουσιαστεί όπως έπρεπε. Αυτά τα παιχνίδια δείχνουν πως πρέπει να υπάρχει η ίδια συγκέντρωση και η ίδια ένταση σε κάθε αγώνα, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα