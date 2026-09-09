Ηλίας Κυριακίδης στο The Football Show: «Η τακτική του Νίκολιτς ήταν ολόσωστη, η ΑΕΚ έδειξε τι μπορεί να κάνει ως ομάδα»

Ο συνεργάτης του Σέρβου τεχνικού μίλησε για τη νίκη με τη ΛΑΣΚ, τον Άκη Ζήκο, τη φιλοσοφία της Ένωσης και τη δουλειά στο επιτελείο

Ηλίας Κυριακίδης μίλησε στην εκπομπή του protothema.gr για τη μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά της ΑΕΚ απέναντι στη ΛΑΣΚ, τη φιλοσοφία του Μάρκο Νίκολιτς, τη σημασία της τακτικής προσέγγισης, αλλά και τη δική του ιδιαίτερη σύνδεση με την ιστορία της Ένωσης και τον Άκη Ζήκο.



Ο συνεργάτης του Μάρκο Νίκολιτς και παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ αναφέρθηκε αρχικά στον Άκη Ζήκο, τονίζοντας τη σημαντική παρουσία του στην ομάδα εκείνη την εποχή.











«Οι σχηματισμοί έχουν σημασία μέχρι ένα σημείο» Ο Ηλίας Κυριακίδης σχολίασε και τη συζήτηση γύρω από τον σχηματισμό που επέλεξε ο Νίκολιτς, εξηγώντας πως το σημαντικότερο στοιχείο είναι οι ρόλοι που αναλαμβάνουν οι ποδοσφαιριστές.



«Οι σχηματισμοί έχουν σημασία μέχρι ένα σημείο, γιατί όσο κι αν αλλάζουν, πάντα υπάρχουν τρεις ζώνες στο γήπεδο. Η τακτική προσέγγιση έχει να κάνει με το τι ζητάς από κάθε ποδοσφαιριστή και πώς αυτός ανταποκρίνεται».



Όπως εξήγησε, ακόμη και στο ίδιο σύστημα οι απαιτήσεις μπορεί να είναι διαφορετικές: «Μπορεί σε ένα 4-4-2 να αγωνίζεται ο Μάγερ ή ο Ελίασον. Ο σχηματισμός είναι ίδιος, αλλά αυτά που ζητάς από τον κάθε παίκτη είναι τελείως διαφορετικά. Η τακτική προσέγγιση χθες ήταν ολόσωστη ως προς τον ρόλο που είχε ο καθένας».



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Η σημασία της «rest defence» Ο συνεργάτης του Μάρκο Νίκολιτς στάθηκε ιδιαίτερα στην προετοιμασία του αγώνα και στην ανάλυση της ΛΑΣΚ.



«Στο scouting report είχαμε ως σημαντικό στοιχείο ότι η αντίπαλός μας ήταν πολύ ικανή στην επίθεση, με πολλά γκολ και ευκαιρίες. Όταν ανέκτα την μπάλα στο κέντρο ή πιο πίσω, έφευγε γρήγορα στην επίθεση. Αυτό που πρέπει να κάνεις χωρίς να αλλοιώνεις τη δική σου αγωνιστική ταυτότητα είναι το rest defence».



Όπως σημείωσε, η ΑΕΚ δούλεψε πάνω στην πρόληψη των κινδύνων: «Είμαι πολύ συμμετοχικός στη διατήρηση της κατοχής της μπάλας και παρατηρώ ποιοι είναι οι πιο επικίνδυνοι παίκτες στην περίπτωση που ο αντίπαλος ανακτήσει την μπάλα. Ήταν ένα πολύ σημαντικό σημείο του παιχνιδιού».



μίλησε στην εκπομπή του protothema.gr για τη μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά της ΑΕΚ απέναντι στη ΛΑΣΚ, τη φιλοσοφία του Μάρκο Νίκολιτς, τη σημασία της τακτικής προσέγγισης, αλλά και τη δική του ιδιαίτερη σύνδεση με την ιστορία της Ένωσης και τον Άκη Ζήκο.Ο συνεργάτης του Μάρκο Νίκολιτς και παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ αναφέρθηκε αρχικά στον Άκη Ζήκο, τονίζοντας τη σημαντική παρουσία του στην ομάδα εκείνη την εποχή.«Ο Άκης ήταν πολύ σημαντικός ως οντότητα σε κάθε προπόνηση και σε κάθε αγώνα. Ο τραυματισμός του σε μια προθέρμανση πριν από ένα παιχνίδι της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ στο Champions League άνοιξε την πόρτα και σε μένα για να κάνω την πρώτη μου συμμετοχή ως βασικός στο ΑΕΚ - Άντερλεχτ. Ήταν απολαυστικό να αγωνίζεσαι δίπλα του και η νίκη απέναντι στη Μίλαν ήταν η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας μου. Συμβολικά ήταν η τελευταία νίκη της ΑΕΚ στη διοργάνωση μέχρι τη χθεσινή με τη ΛΑΣΚ», ανέφερε.Ο Ηλίας Κυριακίδης σχολίασε και τη συζήτηση γύρω από τον σχηματισμό που επέλεξε ο Νίκολιτς, εξηγώντας πως το σημαντικότερο στοιχείο είναι οι ρόλοι που αναλαμβάνουν οι ποδοσφαιριστές.«Οι σχηματισμοί έχουν σημασία μέχρι ένα σημείο, γιατί όσο κι αν αλλάζουν, πάντα υπάρχουν τρεις ζώνες στο γήπεδο. Η τακτική προσέγγιση έχει να κάνει με το τι ζητάς από κάθε ποδοσφαιριστή και πώς αυτός ανταποκρίνεται».Όπως εξήγησε, ακόμη και στο ίδιο σύστημα οι απαιτήσεις μπορεί να είναι διαφορετικές: «Μπορεί σε ένα 4-4-2 να αγωνίζεται ο Μάγερ ή ο Ελίασον. Ο σχηματισμός είναι ίδιος, αλλά αυτά που ζητάς από τον κάθε παίκτη είναι τελείως διαφορετικά. Η τακτική προσέγγιση χθες ήταν ολόσωστη ως προς τον ρόλο που είχε ο καθένας».Παράλληλα, υπογράμμισε τη δυναμική της αντιπάλου της ΑΕΚ: «Μην ξεχνάμε ότι παίζαμε με μια πολύ καλή ομάδα, η οποία ερχόταν από συνεχόμενες νίκες στη χώρα της και είχε αποκλείσει τη Σέλτικ».Ο συνεργάτης του Μάρκο Νίκολιτς στάθηκε ιδιαίτερα στην προετοιμασία του αγώνα και στην ανάλυση της ΛΑΣΚ.«Στο scouting report είχαμε ως σημαντικό στοιχείο ότι η αντίπαλός μας ήταν πολύ ικανή στην επίθεση, με πολλά γκολ και ευκαιρίες. Όταν ανέκτα την μπάλα στο κέντρο ή πιο πίσω, έφευγε γρήγορα στην επίθεση. Αυτό που πρέπει να κάνεις χωρίς να αλλοιώνεις τη δική σου αγωνιστική ταυτότητα είναι το rest defence».Όπως σημείωσε, η ΑΕΚ δούλεψε πάνω στην πρόληψη των κινδύνων: «Είμαι πολύ συμμετοχικός στη διατήρηση της κατοχής της μπάλας και παρατηρώ ποιοι είναι οι πιο επικίνδυνοι παίκτες στην περίπτωση που ο αντίπαλος ανακτήσει την μπάλα. Ήταν ένα πολύ σημαντικό σημείο του παιχνιδιού».

«Όλη η ομάδα ήταν MVP» Για την επιλογή να θεωρηθεί MVP ολόκληρη η ομάδα, ο Κυριακίδης τόνισε πως το ποδόσφαιρο πλέον αφορά περισσότερο τη συνολική λειτουργία.



«Ήταν ολόσωστο. Δεν ξέρω όσο περνούν τα χρόνια στο ποδόσφαιρο αν τελικά υπάρχει MVP. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς περισσότεροι ποδοσφαιριστές μέσα σε ένα τακτικό πλαίσιο έχουν ελευθερία για διαφορετικές ιδέες παιχνιδιού και τις εφαρμόζουν. Και χθες αυτό έγινε από πολλούς».



«Θέλουμε συμμετοχή όλων των παικτών. Όσο πιο υψηλών απαιτήσεων είναι ένα παιχνίδι, τόσο καλύτεροι πρέπει να είναι οι ποδοσφαιριστές», πρόσθεσε.



Η προετοιμασία για το επόμενο παιχνίδι Ο Κυριακίδης αποκάλυψε πως η δουλειά στο προπονητικό επιτελείο ξεκίνησε αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τη ΛΑΣΚ.



«Τα τελευταία λεπτά χθες το βράδυ, στο δωμάτιο των προπονητών πριν φύγουμε από το γήπεδο, η κουβέντα μας με τους αναλυτές και τους προπονητές αφορούσε τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του επόμενου αντιπάλου. Η τελευταία συζήτηση αργά το βράδυ αφορούσε το παιχνίδι του πρωταθλήματος στη Θεσσαλονίκη. Πάνω από δύο υπολογιστές είδαμε ξανά πράγματα που ήδη είχαμε ξεκινήσει να αναλύουμε».



Όπως τόνισε, η μελέτη των αντιπάλων αποτελεί βασικό κομμάτι της φιλοσοφίας της ομάδας: «Αν παρατηρήσετε όλες τις δηλώσεις μας από την πρόκριση επί της Λέφσκι και έπειτα, αφορούν πρώτα την αξία της πορείας μας στο πρωτάθλημα και δεύτερο τη μελέτη κάθε αντιπάλου. Αυτή η μελέτη δείχνει ειλικρινή σεβασμό και προς εμάς και προς τον αντίπαλο».



«Ο Νίκολιτς ξέρει να διαχειρίζεται προσωπικότητες» Κλείνοντας, ο Ηλίας Κυριακίδης μίλησε με θερμά λόγια για τον Μάρκο Νίκολιτς και τον τρόπο που λειτουργεί το τεχνικό επιτελείο.



«Χαιρόμαστε που μας δείχνει τόση εμπιστοσύνη. Είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, γνωρίζει πώς να διαχειριστεί προσωπικότητες και πώς να χωρίζει τις εργασίες ανάλογα με τα “ταλέντα” του καθενός από εμάς».



«Για να το κάνει κάποιος αυτό από την πρώτη ημέρα πρέπει να είναι φύσει ευφυής άνθρωπος. Αν το απολαμβάνουμε εμείς, συνήθως αυτό περνάει και στους ποδοσφαιριστές», κατέληξε.