Τα Ελληνικά Κολλέγια αποτελούν μια σύγχρονη εκπαιδευτική επιλογή για νέους που θέλουν να χτίσουν το επαγγελματικό τους μέλλον, παραμένοντας στον τόπο τους.
Όσα έγιναν στο The Football Show: Φουλάρει για Πουέρτα και Άλβαρες ο Ολυμπιακός, ο Άκης Ζήκος ανέλυσε ζωντανά την ΑΕΚ
Όσα έγιναν στο The Football Show: Φουλάρει για Πουέρτα και Άλβαρες ο Ολυμπιακός, ο Άκης Ζήκος ανέλυσε ζωντανά την ΑΕΚ
Τα τελευταία νέα για τους μεταγραφικούς στόχους των ερυθρόλευκων, και την προσθήκη του Ούγκρεσιτς στον ΠΑΟΚ και την μάχη της Ενωσης με την Λέφσκι Σόφιας απόψε - Την εκπομπή παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας
UPD:
Με πλούσια μεταγραφική επικαιρότητα και όλα τα τελευταία νέα από τις ελληνικές ομάδες έρχεται το «The Football Show» By Stoiximan την Τετάρτη 26 Αυγούστου, από τις 13:00 έως τις 15:00, μέσα από το protothema.gr.
Στο επίκεντρο βρίσκονται οι κινήσεις του Ολυμπιακού, με όλο το παρασκήνιο για τις υποθέσεις των Βάργκας, Άλβαρες, Πουέρτα και Μέλε, αλλά και τα νέα ονόματα που βρίσκονται στη μεταγραφική λίστα των «ερυθρόλευκων». Παράλληλα, η εκπομπή παρουσιάζει όλες τις εξελίξεις από τα μεταγραφικά μέτωπα του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, τη συμφωνία του Δικεφάλου του Βορρά με τον Ούγκρεσιτς, καθώς και τη συνάντηση του Θόδωρου Καρυπίδη με τον Αβρααμ Γκραντ στον Άρη.
Στο στούντιο του «The Football Show» βρίσκεται ο Άκης Ζήκος, ο οποίος σχολιάζει τον κρίσιμο ευρωπαϊκό «τελικό» της ΑΕΚ με τη Λέφσκι, ενώ στην εκπομπή παρουσιάζονται όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την προετοιμασία της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού και του ΟΦΗ.
Την εκπομπή παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
Στο επίκεντρο βρίσκονται οι κινήσεις του Ολυμπιακού, με όλο το παρασκήνιο για τις υποθέσεις των Βάργκας, Άλβαρες, Πουέρτα και Μέλε, αλλά και τα νέα ονόματα που βρίσκονται στη μεταγραφική λίστα των «ερυθρόλευκων». Παράλληλα, η εκπομπή παρουσιάζει όλες τις εξελίξεις από τα μεταγραφικά μέτωπα του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, τη συμφωνία του Δικεφάλου του Βορρά με τον Ούγκρεσιτς, καθώς και τη συνάντηση του Θόδωρου Καρυπίδη με τον Αβρααμ Γκραντ στον Άρη.
Στο στούντιο του «The Football Show» βρίσκεται ο Άκης Ζήκος, ο οποίος σχολιάζει τον κρίσιμο ευρωπαϊκό «τελικό» της ΑΕΚ με τη Λέφσκι, ενώ στην εκπομπή παρουσιάζονται όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την προετοιμασία της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού και του ΟΦΗ.
Την εκπομπή παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
UPD:
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