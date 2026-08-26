Όσα έγιναν στο The Football Show: Φουλάρει για Πουέρτα και Άλβαρες ο Ολυμπιακός, ο Άκης Ζήκος ανέλυσε ζωντανά την ΑΕΚ

Τα τελευταία νέα για τους μεταγραφικούς στόχους των ερυθρόλευκων, και την προσθήκη του Ούγκρεσιτς στον ΠΑΟΚ και την μάχη της Ενωσης με την Λέφσκι Σόφιας απόψε - Την εκπομπή παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας