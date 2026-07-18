Ολυμπιακός: Αυτός είναι ο παίκτης που έχει κυκλώσει από το ΝΒΑ ο Μπαρτζώκας για πίσω από τον Βεζένκοφ
SPORTS

Ολυμπιακός: Αυτός είναι ο παίκτης που έχει κυκλώσει από το ΝΒΑ ο Μπαρτζώκας για πίσω από τον Βεζένκοφ

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, με τους ανθρώπους της ομάδας να εξετάζουν περιπτώσεις που μπορούν να ενισχύσουν τη φροντ λάιν και να πλαισιώσουν ιδανικά τον Σάσα Βεζένκοφ

Ολυμπιακός: Αυτός είναι ο παίκτης που έχει κυκλώσει από το ΝΒΑ ο Μπαρτζώκας για πίσω από τον Βεζένκοφ
Ανάμεσα στους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει βρίσκεται ο Τόσαν Εβμπουομβάν, για τον οποίο οι «ερυθρόλευκοι» έχουν συλλέξει πληροφορίες, αξιολογώντας όλα τα δεδομένα της περίπτωσής του.

Ο 24χρονος φόργουορντ, ύψους 2,03 μέτρων, αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στους Σάρλοτ Χόρνετς, αν και το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς το πέρασε στη G League. Εκεί πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 18,2 πόντους, 6,3 ριμπάουντ και 3,7 ασίστ, επιβεβαιώνοντας πως διαθέτει τα προσόντα για να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο κορυφαίο επίπεδο της EuroLeague.

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