Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Ολυμπιακός: Αυτός είναι ο παίκτης που έχει κυκλώσει από το ΝΒΑ ο Μπαρτζώκας για πίσω από τον Βεζένκοφ
Ολυμπιακός: Αυτός είναι ο παίκτης που έχει κυκλώσει από το ΝΒΑ ο Μπαρτζώκας για πίσω από τον Βεζένκοφ
Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, με τους ανθρώπους της ομάδας να εξετάζουν περιπτώσεις που μπορούν να ενισχύσουν τη φροντ λάιν και να πλαισιώσουν ιδανικά τον Σάσα Βεζένκοφ
Ανάμεσα στους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει βρίσκεται ο Τόσαν Εβμπουομβάν, για τον οποίο οι «ερυθρόλευκοι» έχουν συλλέξει πληροφορίες, αξιολογώντας όλα τα δεδομένα της περίπτωσής του.
Ο 24χρονος φόργουορντ, ύψους 2,03 μέτρων, αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στους Σάρλοτ Χόρνετς, αν και το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς το πέρασε στη G League. Εκεί πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 18,2 πόντους, 6,3 ριμπάουντ και 3,7 ασίστ, επιβεβαιώνοντας πως διαθέτει τα προσόντα για να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο κορυφαίο επίπεδο της EuroLeague.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Ο 24χρονος φόργουορντ, ύψους 2,03 μέτρων, αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στους Σάρλοτ Χόρνετς, αν και το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς το πέρασε στη G League. Εκεί πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 18,2 πόντους, 6,3 ριμπάουντ και 3,7 ασίστ, επιβεβαιώνοντας πως διαθέτει τα προσόντα για να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο κορυφαίο επίπεδο της EuroLeague.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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