«Φεύγει από την ΑΕΚ ο Πινέδα – Είπε το “ναι” στη Μοντερέι»
Νέα ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση του Ορμπελίν Πινέδα, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό ο μέσος της ΑΕΚ, έχει δώσει θετική απάντηση στη Μοντερέι
Σύμφωνα με τον έγκριτο Αργεντινό δημοσιογράφο Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ο διεθνής Μεξικανός έχει αποδεχθεί την πρόταση που του κατέθεσαν οι «Ραγιάδος» και όπως όλα δείχνουν θα βρεθεί ξανά στο πλευρό του Αλμέιδα. Αυτό που απομένει είναι να υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στη Μοντερέι και την ΑΕΚ, ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.
«Ο Πινέδα, που έχει στα χέρια του πρόταση ανανέωσης από την ΑΕΚ, άναψε το πράσινο φως στην πρόταση της Μοντερέι, η οποία πλέον προσπαθεί να φτάσει σε συμφωνία με την ελληνική ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μέρλο μέσω ανάρτησής του.
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