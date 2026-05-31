Ο Τσιμίκας επιστρέφει στη Λίβερπουλ!
Αποφασισμένος να εκμεταλλευτεί τις σημαντικές αλλαγές που γίνονται στη Λίβερπουλ και να διεκδικήσει θέση στο ρόστερ της νέας σεζόν εμφανίζεται ο Κώστας Τσιμίκας
Σύμφωνα με τον Βρετανό δημοσιογράφο Μπεν Τζέικομπς, ο Έλληνας διεθνής αριστερός μπακ είναι αποφασισμένος να δουλέψει σκληρά μέσα στο καλοκαίρι, ώστε να πείσει τον νέο προπονητή των «κόκκινων» πως αξίζει να παραμείνει στην ομάδα ως η βασική εναλλακτική πίσω από τον Μίλος Κέρκεζ στο αριστερό άκρο της άμυνας.
Η αποχώρηση του Άντι Ρόμπερτσον από το «Άνφιλντ» αφήνει κενό στη συγκεκριμένη θέση και ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού θέλει να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία, με στόχο να επανέλθει δυναμικά στα πλάνα της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ.
Την περασμένη σεζόν, ο 30χρονος αμυντικός αγωνίστηκε ως δανεικός στη Ρόμα, μετρώντας συνολικά 25 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.
Παρά το γεγονός ότι οι «τζιαλορόσι» δεν προχώρησαν τελικά στην αγορά του, ο Τσιμίκας βλέπει το φετινό καλοκαίρι ως μια μεγάλη ευκαιρία για restart στην καριέρα του και επιστροφή στη Λίβερπουλ με αυξημένες φιλοδοξίες και απαιτήσεις.
monobala.gr
