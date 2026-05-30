Τέλος ο Άρνε Σλοτ από τη Λίβερπουλ, απολύθηκε έναν χρόνο μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος
Η αλλαγή φιλοσοφίας που οδήγησε στην απόφαση - Ποιος είναι το φαβορί για να τον αντικαταστήσει
Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την αποχώρηση του Άρνε Σλοτ από την τεχνική ηγεσία της ομάδας, βάζοντας τέλος στη συνεργασία των δύο πλευρών έπειτα από δύο σεζόν. Ο 47χρονος Ολλανδός προπονητής απολύθηκε παρά το γεγονός ότι οδήγησε τους «Reds» στην κατάκτηση του 20ού πρωταθλήματος της ιστορίας τους στην πρώτη του χρονιά στο Άνφιλντ.
Η δεύτερη σεζόν, ωστόσο, δεν εξελίχθηκε σύμφωνα με τις προσδοκίες της διοίκησης, καθώς η Λίβερπουλ ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα στην πέμπτη θέση της Premier League, γεγονός που οδήγησε τους ανθρώπους του συλλόγου στην απόφαση να προχωρήσουν σε αλλαγή προπονητή.
Η ανακοίνωση της Λίβερπουλ:
«Η Λίβερπουλ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο Άρνε Σλοτ αποχωρεί από τη θέση του προπονητή με άμεση ισχύ και ότι η διαδικασία για την επιλογή του διαδόχου του βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.
Αποχωρεί έχοντας κατακτήσει έναν τίτλο της Πρέμιερ Λιγκ και με τη βαθύτερη ευγνωμοσύνη και εκτίμησή μας».
Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η ιδιοκτήτρια εταιρεία Fenway Sports Group (FSG) χαρακτήρισε την απόφαση δύσκολη, επισημαίνοντας ότι η προσφορά του Σλοτ στον σύλλογο ήταν σημαντική και επιτυχημένη.
«Η συμβολή του Άρνε στη Λίβερπουλ ήταν ουσιαστική και επιτυχημένη. Η εργατικότητα, η αφοσίωση και η τεχνογνωσία του επιβεβαίωσαν την άποψή μας ότι πρόκειται για έναν ηγέτη στον χώρο του», ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν η διοίκηση υποστήριζε ότι δεν υπήρχε θέμα αλλαγής προπονητή. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων, οι επικεφαλής του συλλόγου κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ομάδα χρειάζεται μια διαφορετική αγωνιστική προσέγγιση, με περισσότερο επιθετικό και δυναμικό ποδόσφαιρο.
Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η απόφαση δεν αποτελεί αμφισβήτηση των ικανοτήτων του Σλοτ, αλλά συνδέεται με την ανάγκη αλλαγής κατεύθυνσης.
«Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε βασίζεται στην πεποίθηση ότι η πορεία της ομάδας μπορεί να βελτιωθεί μέσα από μια διαφορετική προσέγγιση. Αυτό δεν μειώνει το έργο του Άρνε ούτε τον σεβασμό που τρέφουμε για εκείνον», ανέφερε η FSG.
Liverpool FC can confirm Arne Slot is to depart his role as head coach with immediate effect and that the process to appoint a successor is under way.— Liverpool FC (@LFC) May 30, 2026
He leaves with a Premier League title to his name and our deepest gratitude and appreciation.
Η αλλαγή φιλοσοφίας που οδήγησε στην απόφασηΣύμφωνα με το BBC, η απόφαση ελήφθη από τον διευθύνοντα σύμβουλο της FSG, Μάικλ Έντουαρντς, και τον αθλητικό διευθυντή της Λίβερπουλ, Ρίτσαρντ Χιουζ.
Το τέλος της διαδοχής του Κλοπ και το φαβορί για τον πάγκοΟ Σλοτ είχε αναλάβει τη Λίβερπουλ το καλοκαίρι του 2024, διαδεχόμενος τον Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος αποχώρησε μετά από εννέα χρόνια στον πάγκο της ομάδας.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του Κλοπ, η Λίβερπουλ κατέκτησε όλα τα μεγάλα τρόπαια, έχοντας ως βασικό χαρακτηριστικό το επιθετικό και υψηλής έντασης ποδόσφαιρο που καθιέρωσε ο Γερμανός τεχνικός.
Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο Μοχάμεντ Σαλάχ είχε δηλώσει ότι η ομάδα πρέπει να επιστρέψει στο στυλ της «heavy metal» επίθεσης που έκανε τους αντιπάλους να τη φοβούνται, μετά την ήττα από την Άστον Βίλα.
Σύμφωνα με τα βρετανικά δημοσιεύματα, το πρώτο φαβορί για να διαδεχθεί τον Σλοτ είναι ο Αντόνι Ιραόλα, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από την Μπόρνμουθ.
Η Λίβερπουλ αποχαιρέτησε τον Ολλανδό τεχνικό εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την προσφορά του, υπογραμμίζοντας ότι αποχωρεί έχοντας κατακτήσει ένα πρωτάθλημα και ότι ο ίδιος και η οικογένειά του θα είναι πάντα ευπρόσδεκτοι στο Άνφιλντ.
