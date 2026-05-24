Ο Μπαρτζώκας πνίγηκε στις αγκαλιές των φίλων του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση της Euroleague, δείτε βίντεο
Ο αγαπημένος «σκακιστής» των «ερυθρόλευκων» σήκωσε ακόμα μία ευρωπαϊκή κούπα με την ομάδα της καρδιάς του
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση της τέταρτης Euroleague της ιστορίας του επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με σκορ 92-85 στο T-Center. Οι Πειραιώτες έπαιξαν καταπληκτικό μπάσκετ, άντεξαν στην πίεση της «βασίλισσας» και ανέβηκαν στον θρόνο του βασιλιά της Ευρώπης.
Μετά τη λήξη της αναμέτρησης κάποιοι φίλοι της ομάδας εντόπισαν τον Έλληνα κόουτς και τον σήκωσαν ψηλά στον αέρα για να πανηγυρίσουν, ενώ παράλληλα καταγράφουν με τα κινητά τους τη στιγμή. Ο προπονητής εμφανώς χαρούμενος απολαμβάνει τη μοναδική στιγμή που θα του μείνει αξέχαστη. Μάλιστα, στους πανηγυρισμούς φαίνεται να συμμετέχει και ένας εκ των προέδρων της ομάδας, ο Γιώργος Αγγελόπουλος.
Ο αγαπημένος «σκακιστής» των «ερυθρόλευκων» έκανε πραγματικότητα το όνειρό του και σήκωσε ακόμα μία ευρωπαϊκή κούπα με την ομάδα της καρδιάς του. Είναι η δεύτερη Euroleague που ο Μπαρτζώκας κατακτάει με τον Ολυμπιακό. Αυτή τη φορά, όμως, το έκανε μαζί με 18.000 οπαδούς του Ολυμπιακού στο γήπεδο του «αιώνιου αντιπάλου», Παναθηναϊκού.
