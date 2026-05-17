Δεν το φανταζόταν κανείς: Βασικός Άγγλος διεθνής θα ζήσει το Μουντιάλ 2026… αλλιώς
Ο Κάιλ Γουόκερ ετοιμάζεται να ζήσει το Μουντιάλ 2026 από έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο, καθώς ανακοινώθηκε η συνεργασία του με τη The Sun ως βασικός αρθρογράφος για τη διάρκεια της διοργάνωσης

Ο Άγγλος διεθνής, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της σύγχρονης εθνικής Αγγλίας, θα προσφέρει αναλύσεις, παρασκήνιο και τακτικές προσεγγίσεις μέσα από την εμπειρία του στα μεγάλα τουρνουά, δίνοντας στο κοινό μια ματιά «εκ των έσω» για όσα συμβαίνουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Γουόκερ μετρά 96 συμμετοχές με τα «Τρία Λιοντάρια», έχοντας αγωνιστεί σε δύο Μουντιάλ και τρία Euro. Μετά την επιτυχημένη πορεία του σε Μάντσεστερ Σίτι και Τότεναμ, συνεχίζει πλέον την καριέρα του με τη φανέλα της Μπέρνλι.

Στο νέο του ρόλο, ο έμπειρος μπακ θα συμμετέχει ενεργά σε όλες τις πλατφόρμες του μέσου, από την έντυπη έκδοση έως το ψηφιακό περιεχόμενο και τις εφαρμογές, ενώ θα εμφανίζεται και σε ειδικά βίντεο, social media παραγωγές και αποκλειστικές αναλύσεις.

