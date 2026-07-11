Γαλλία-Ισπανία ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ, η ημέρα και η ώρα διεξαγωγής του
Γαλλία-Ισπανία ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ, η ημέρα και η ώρα διεξαγωγής του
Η Ισπανία απέκλεισε το Βέλγιο και θα συναντήσει τη Γαλλία στον ημιτελικό που θα διεξαχθεί στο Ντάλας
Το δεύτερο εισιτήριο για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέκτησε κάτοχο, με την Ισπανία να επικρατεί 2-1 του Βελγίου και να εξασφαλίζει την πρόκριση για την τετράδα του θεσμού.
Εκεί, περιμένει η Γαλλία, σε έναν άκρως ενδιαφέρον ευρωπαϊκό... εμφύλιο, ο οποίος θα διεξαχθεί και πρώτος χρονικά. Συγκεκριμένα, η αναμέτρηση των Τρικολόρ με τους Ίβηρες θα λάβει χώρα την Τρίτη, 14 Ιουλίου και ώρα 22:00, στο Ντάλας, ενώ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2.
Υπενθυμίζεται πως οι δύο ποδοσφαιρικές υπερδυνάμεις είχαν αναμετρηθεί και στα ημιτελικά του Euro 2024, με τη Φούρια Ρόχα να επικρατεί 2-1 και να παίρνει την πρόκριση για τον τελικό, όπου είχε νικήσει την Αγγλία για να κατακτήσει τον τίτλο.
Πηγή: gazzetta.gr
Εκεί, περιμένει η Γαλλία, σε έναν άκρως ενδιαφέρον ευρωπαϊκό... εμφύλιο, ο οποίος θα διεξαχθεί και πρώτος χρονικά. Συγκεκριμένα, η αναμέτρηση των Τρικολόρ με τους Ίβηρες θα λάβει χώρα την Τρίτη, 14 Ιουλίου και ώρα 22:00, στο Ντάλας, ενώ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2.
Υπενθυμίζεται πως οι δύο ποδοσφαιρικές υπερδυνάμεις είχαν αναμετρηθεί και στα ημιτελικά του Euro 2024, με τη Φούρια Ρόχα να επικρατεί 2-1 και να παίρνει την πρόκριση για τον τελικό, όπου είχε νικήσει την Αγγλία για να κατακτήσει τον τίτλο.
Πηγή: gazzetta.gr
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