ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ κοντά στα Αρφαρά Μεσσηνίας

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στο Δελβινάκι Ιωαννίνων, σηκώθηκε 1 ελικόπτερο

Γαλλία-Ισπανία ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ, η ημέρα και η ώρα διεξαγωγής του
ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026
Μουντιαλ Μουντιάλ 2026 Γαλλία Ισπανία

Γαλλία-Ισπανία ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ, η ημέρα και η ώρα διεξαγωγής του

Η Ισπανία απέκλεισε το Βέλγιο και θα συναντήσει τη Γαλλία στον ημιτελικό που θα διεξαχθεί στο  Ντάλας

Γαλλία-Ισπανία ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ, η ημέρα και η ώρα διεξαγωγής του
Το δεύτερο εισιτήριο για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέκτησε κάτοχο, με την Ισπανία να επικρατεί 2-1 του Βελγίου και να εξασφαλίζει την πρόκριση για την τετράδα του θεσμού.

Εκεί, περιμένει η Γαλλία, σε έναν άκρως ενδιαφέρον ευρωπαϊκό... εμφύλιο, ο οποίος θα διεξαχθεί και πρώτος χρονικά. Συγκεκριμένα, η αναμέτρηση των Τρικολόρ με τους Ίβηρες θα λάβει χώρα την Τρίτη, 14 Ιουλίου και ώρα 22:00, στο Ντάλας, ενώ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2.

Υπενθυμίζεται πως οι δύο ποδοσφαιρικές υπερδυνάμεις είχαν αναμετρηθεί και στα ημιτελικά του Euro 2024, με τη Φούρια Ρόχα να επικρατεί 2-1 και να παίρνει την πρόκριση για τον τελικό, όπου είχε νικήσει την Αγγλία για να κατακτήσει τον τίτλο.

Πηγή: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network