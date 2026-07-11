Μουντιάλ 2026: Ο Κουρτουά αποκάλυψε ότι δεν ζήτησε εκείνος την αλλαγή του

Ο Τιμπό Κουρτουά αποκάλυψε πως δεν ήταν δική του επιλογή το να αποχωρήσει από τον αγώνα κόντρα στην Ισπανία, αλλά του προπονητή της ομάδας, Ρούντι Γκαρσία