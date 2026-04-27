«Σκληρή μάχη Ολυμπιακού και ΑΕΚ για Έλληνα διεθνή»

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας ποδοσφαιριστής με διεθνείς παραστάσεις και σημαντική προοπτική, που αγωνίζεται εκτός Ελλάδας και έχει καταφέρει να τραβήξει τα βλέμματα με τις εμφανίσεις του, αποτελώντας μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις της αγοράς.Σύμφωνα με το «TransferFeed», πρόκειται για τον Νεκτάριο Τριάντη, τον 23χρονο μέσο της Μινεσότα Γιουνάιτεντ, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα τόσο του Ολυμπιακού όσο και της ΑΕΚ.Οι δύο ομάδες φέρονται να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του, αναγνωρίζοντας τα στοιχεία που μπορεί να προσφέρει στη μεσαία γραμμή, τόσο σε επίπεδο έντασης όσο και δημιουργίας, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις το προσεχές διάστημα.Η «μάχη» Ολυμπιακού – ΑΕΚΟ Ολυμπιακός και η ΑΕΚ φαίνεται πως έχουν βάλει στο στόχαστρο τον ίδιο ποδοσφαιριστή, κάτι που ανεβάζει τον βαθμό δυσκολίας για την ολοκλήρωση μιας ενδεχόμενης μεταγραφής. Οι δύο «μονομάχοι» αναζητούν ενίσχυση στη μεσαία γραμμή και βλέπουν στον Τριάντη έναν παίκτη που μπορεί να δώσει λύσεις άμεσα, αλλά και να αποτελέσει επένδυση για το μέλλον.Ο Τριάντης αποτελεί μια περίπτωση με ισορροπία ανάμεσα σε παρόν και προοπτική, καθώς συνδυάζει αγωνιστική ετοιμότητα με περιθώρια εξέλιξης. Παράλληλα, το γεγονός ότι έχει ήδη εμπειρία από το εξωτερικό και παραστάσεις σε ανταγωνιστικά πρωταθλήματα τον καθιστά ακόμη πιο ελκυστικό στόχο.Ενδιαφέρον και από την ΑγγλίαΤο έργο των ελληνικών ομάδων δεν θα είναι εύκολο, καθώς η περίπτωση του Τριάντη έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και συλλόγων από την Championship, που επιθυμούν να τον επαναφέρουν στο αγγλικό ποδόσφαιρο μετά το πέρασμά του από τη Σάντερλαντ.Η τιμή εκκίνησης για τον 23χρονο χαφ φέρεται να ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που ανεβάζει τον πήχη των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, το συμβόλαιό του με τη Μινεσότα έχει διάρκεια έως το 2029, δίνοντας στον αμερικανικό σύλλογο ισχυρό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα και καθιστώντας την υπόθεση ακόμη πιο απαιτητική για τους ενδιαφερόμενους.