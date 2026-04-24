Ανατροπή στην υπόθεση για τον θάνατο του Ζότα – Τι έδειξε η έρευνα
Η υπόθεση του τραγικού τροχαίου που κόστισε τη ζωή στον Ντιόγκο Ζότα και τον αδελφό του Αντρέ Σίλβα έκλεισε σε ποινικό επίπεδο, καθώς οι ισπανικές αρχές κατέληξαν πως δεν προκύπτει ποινική ευθύνη για το δυστύχημα
Σύμφωνα με το δικαστήριο της επαρχίας Θαμόρα, στη βορειοδυτική Ισπανία, το δυστύχημα που σημειώθηκε στις 3 Ιουλίου 2025 στον αυτοκινητόδρομο A-52, κοντά στη Σερναδίγια, οφείλεται σε έκρηξη ελαστικού του οχήματος.
Το πολυτελές Λαμποργκίνι που οδηγούσε ο Ζότα φέρεται να βγήκε εκτός πορείας κατά τη διάρκεια προσπέρασης, να προσέκρουσε σε διαχωριστικό και στη συνέχεια να τυλίχθηκε στις φλόγες.
Μετά από πλήρη εξέταση στοιχείων και τη συμβολή ειδικών σε τροχαία ατυχήματα, το Ανώτατο Δικαστήριο της Καστίλης και Λεόν αποφάσισε ότι δεν απαιτείται καμία ποινική δίωξη.
