«Θα πω στο '''99'' ότι ήταν σφαίρα»: Το επικό fair play από πιτσιρικά της ακαδημίας του Παναθηναϊκού στα Χανιά, δείτε βίντεο
Μετά το τέλος του αγώνα κόντρα στον ΟΦΗ παίκτες και προπονητές έδωσαν τα χέρια συγχαίροντας ο ένας την προσπάθεια του άλλου
Μία όμορφη στιγμή fair play σημειώθηκε πριν λίγες ημέρες σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα ανάμεσα στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού και του ΟΦΗ στα Χανιά.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης οι μικροί παίκτες μαζεύτηκαν στο κέντρο του γηπέδου για την καθιερωμένη χειραψία, εκφράζοντας έμπρακτα το πνεύμα της ευγενούς άμιλλας.
Τότε ένας μικρός παίκτης του Παναθηναϊκού παραδέχεται με αφοπλιστική ειλικρίνεια στον προπονητή του οι αντίπαλοι ήταν πάρα πολύ καλοί. Μάλιστα, αποθέωσε έναν συγκεκριμένο παίκτη από τις ακαδημίες του ΟΦΗ, τον οποίο τον χαρακτήρισε «σφαίρα» εντυπωσιασμένος από την ταχύτητα και την απόδοσή του.
Όταν τα παιδιά των δύο ομάδων δίνουν τα χέρια ακούγονται να λένε: «μπράβο είστε τοπ. Μπράβο σφαίρα».
