Το ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα της Vodafone συνδυάζει την προστασία με τη συνδεσιμότητα δημιουργώντας ένα περιβάλλον που υποστηρίζει ουσιαστικά παιδιά και γονείς.
Βήμα πρόκρισης στο Final 4 του Τσάμπιονς Λιγκ πόλο ανδρών από τον Ολυμπιακό, 16-15 τη Νόβι Μπέογκραντ στον Πειραιά, βίντεο
Ο Ολυμπιακός ανέβηκε στη 2η θέση του ομίλου που οδηγεί στο Final-4 της Μάλτας - Δίπλα στην ομάδα πόλο Βεζένκοφ και Νετζήπογλου
Σημαντικό βήμα πρόκρισης στο final-4 του Champions League υδατοσφαίρισης ανδρών έκανε ο Ολυμπιακός, με τη νίκη του 16-15 επί της Νόβι Μπέογκραντ στον Πειραιά, σε μία συναρπαστική αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική της φάσης των "8".
Οι "ερυθρόλευκοι" ανέβηκαν στην προνομιούχο δεύτερη θέση του Α΄ ομίλου και θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να "σφραγίσουν" το εισιτήριο για την τελική τετράδα στις 13 Μαϊου, με νίκη επί της Μπρέσια στην Ιταλία.
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το παιχνίδι πολύ συγκεντρωμένος, απέναντι στην εξαιρετικά δυνατή (έως σκληρή) άμυνα της σερβικής ομάδας, και με 5/5 στον παίκτη παραπάνω και ένα εύστοχο πέναλτι από τον Φουντούλη, προηγήθηκε 6-3 στο τέλος της πρώτης περιόδου.
Στο δεύτερο οκτάλεπτο η Νόβι Μπέογκραντ μείωσε σε 6-5, παρά τις δύο πολύ καλές επεμβάσεις του Τζωρτζάτου, αλλά ο Νικολαϊδης με γκολ από τα 2μ. "ξεκόλλησε" τους πρωταθλητές Ελλάδας, που έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι 9-7.
Οι δύο ομάδες αντάλλασσαν γκολ στο πρώτο μισό της τρίτης περιόδου (12-10), αλλά στη συνέχεια οι "ερυθρόλευκοι" είχαν ένα "νεκρό διάστημα".
Ο Μαρτίνοβιτς μείωσε και ο Λούκιτς είχε ευκαιρία με πολύ καλές προϋποθέσεις να ισοφαρίσει, όμως ο Τζωρτζάτος τον σταμάτησε και μάλιστα έβγαλε στην κόντρα τον Ζάλανκι, ο οποίος έδωσε "έτοιμο" γκολ στον Ανγκιαλ.
Το τρίτο οκτάλεπτο όμως ολοκληρώθηκε με τον Πιέσιβατς να σκοράρει στον παραπάνω και να φέρνει τη σερβική ομάδα σε απόσταση... αναπνοής (13-12).
Στο τελευταίο οκτάλεπτο, δύο φορές ο Ολυμπιακός ανέβασε τη διαφορά στο +2 με Φουντούλη και Ζάλανκι και δύο φορές οι φιλοξενούμενοι απάντησαν άμεσα με Πέρκοβιτς και Γκλάντοβιτς.
Πάλι ο Ζάλανκι στα δύο λεπτά πριν τη λήξη "έγραψε" το 16-14, ο Μαρτίνοβιτς μείωσε εκ νέου σε παίκτη παραπάνω (από την τρίτη αποβολή του Ανγκιαλ) και ακολούθησε χαμένος παραπάνω για τους "ερυθρόλευκους".
Η Νόβι Μπέογκραντ κέρδισε με τη σειρά της αποβολή, αλλά το σουτ του Τσουκ σταμάτησε στο δοκάρι και ο Ολυμπιακός κράτησε την πολύτιμη νίκη, έστω κι αν δεν μπόρεσε να καλύψει το εις βάρος του 12-10 πρώτου γύρου.
Τον αγώνα παρακολούθησαν ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Όμηρος Νετζήπογλου και πανηγύρισαν έξαλλα κάθε γκολ του Ολυμπιακού.
Τα οκτάλεπτα: 6-3, 3-4, 4-5, 3-3
Διαιτητές: Μαργκέτα (Σλοβενία), Κόβατς-Τσάτλος (Ουγγαρία)
Οι συνθέσεις:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ 3, Λυκούδης, Γενηδουνιάς 3, Φουντούλης 3, Γούβης, Ζάλανκι 2, Δήμου 1, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 2, Νικολαϊδης 1, Παπαναστασίου, Τζωρτζάτος, Πούρος
ΝΟΒΙ ΜΠΕΟΓΚΡΑΝΤ (Ζόραν Μιγιαλκόφσκι): Γκλούσατς, Πλιέβανσιτς, Ουρόσεβιτς 1, Γκλάντοβιτς 1, Τσουκ, Ουκρόπινα 1, Τρτόβιτς, Ντιμιτρίεβιτς, Πέρκοβιτς 2, Μαρτίνοβιτς 4, Λούκιτς 4, Πιέσιβατς 2, Γκαβρίλοβιτς, Μιλόγεβιτς
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
