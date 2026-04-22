Βήμα πρόκρισης στο Final 4 του Τσάμπιονς Λιγκ πόλο ανδρών από τον Ολυμπιακό, 16-15 τη Νόβι Μπέογκραντ στον Πειραιά, βίντεο

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, δύο φορές ο Ολυμπιακός ανέβασε τη διαφορά στο +2 με Φουντούλη και Ζάλανκι και δύο φορές οι φιλοξενούμενοι απάντησαν άμεσα με Πέρκοβιτς και Γκλάντοβιτς.Πάλι ο Ζάλανκι στα δύο λεπτά πριν τη λήξη "έγραψε" το 16-14, ο Μαρτίνοβιτς μείωσε εκ νέου σε παίκτη παραπάνω (από την τρίτη αποβολή του Ανγκιαλ) και ακολούθησε χαμένος παραπάνω για τους "ερυθρόλευκους".Η Νόβι Μπέογκραντ κέρδισε με τη σειρά της αποβολή, αλλά το σουτ του Τσουκ σταμάτησε στο δοκάρι και ο Ολυμπιακός κράτησε την πολύτιμη νίκη, έστω κι αν δεν μπόρεσε να καλύψει το εις βάρος του 12-10 πρώτου γύρου.Τον αγώνα παρακολούθησαν ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Όμηρος Νετζήπογλου και πανηγύρισαν έξαλλα κάθε γκολ του Ολυμπιακού.Τα οκτάλεπτα: 6-3, 3-4, 4-5, 3-3Διαιτητές: Μαργκέτα (Σλοβενία), Κόβατς-Τσάτλος (Ουγγαρία)Οι συνθέσεις:ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ 3, Λυκούδης, Γενηδουνιάς 3, Φουντούλης 3, Γούβης, Ζάλανκι 2, Δήμου 1, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 2, Νικολαϊδης 1, Παπαναστασίου, Τζωρτζάτος, ΠούροςΝΟΒΙ ΜΠΕΟΓΚΡΑΝΤ (Ζόραν Μιγιαλκόφσκι): Γκλούσατς, Πλιέβανσιτς, Ουρόσεβιτς 1, Γκλάντοβιτς 1, Τσουκ, Ουκρόπινα 1, Τρτόβιτς, Ντιμιτρίεβιτς, Πέρκοβιτς 2, Μαρτίνοβιτς 4, Λούκιτς 4, Πιέσιβατς 2, Γκαβρίλοβιτς, ΜιλόγεβιτςΠΗΓΗ: ΑΠΕ