Γιαννακόπουλος ενόψει Βαλένθια: «Ο Παναθηναϊκός θα παίξει μπάσκετ που δεν έχει δει κανείς μέχρι σήμερα»
Η πρώτη αντίδραση του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά τη νίκη επί της Μονακό και την πρόκριση στα playoffs της Eurolague
Στα Playoffs της Euroleague ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια.
Μετά τη νίκη επί της Μονακό ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε, μέσω των social media, συγχαρητήρια στον Έργκιν Άταμαν και στάθηκε πως το «τριφύλλι» παρά τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισε έδωσε «απαντήσεις».
Μάλιστα το story του συνοδεύονταν από το τραγούδι της Άλκηστης Πρωτοψάλτη «Λάβα», κάτι που προφανώς είναι και ένα «μήνυμα» για τη συνέχεια.
Αναλυτικά αυτά που έγραψε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
«Συγχαρητήρια Αμάν Αμάν. Το πρώτο μέρος της σεζόν, μοιάζει να βρίσκεται πολύ μακριά.
Ξέραμε ότι ήταν αδύνατο να χτίσουμε μια ομάδα με τόσους πολλούς σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά και με κακή τύχη από τη στιγμή που κάθε σέντερ που φέραμε, τραυματίστηκε. Θυμάμαι έναν αγώνα που και οι τέσσερις σέντερ ήταν εκτός.
Αυτό έδωσε αίμα στα media, για να μας κριτικάρουν ανήθικα. Μετρούσαν ακόμη και τα λεπτά συμμετοχής για να δημιουργήσουν εσωτερικά ζητήματα. Άλλοι πήγαιναν με το mainstream κύμα, επειδή δεν έχουν ιδέα από ομάδες και από μπάσκετ.
Κάποια στιγμή, όλοι αυτό επικοινωνήθηκε ως “βόμβα έτοιμη να εκραγεί''.
Ξέραμε τι ερχόταν και δεν νιώσαμε ποτέ ανασφάλεια.
Η Βαλένθια παίζει το καλύτερο μπάσκετ σήμερα στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός είναι ο κυρίαρχος του ευρωπαϊκού μπάσκετ και η ομάδα που θα τελειώσει τη σεζόν παίζοντας μπάσκετ που δεν θα έχουμε ξαναδεί. Τα ΑΣΤΕΡΙΑ ξέρουν πότε πρέπει να λάμψουν. Βήμα βήμα».
