To μήνυμα των βετεράνων του ΠΑΟΚ για την απώλεια του Στέφανου Μπορμπόκη
Βαρύ πένθος στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, καθώς σε ηλικία 59 ετών έφυγε σήμερα (Μεγάλο Σάββατο 11/4) από τη ζωή ο Στέφανος Μπορμπόκης.
Η ανακοίνωση των Βετεράνων του ΠΑΟΚ:
«Με βαθιά οδύνη και θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας συμπαίκτη και φίλο, Στέφανο Μπορμπόκη, που έφυγε σήμερα από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό... Ο Στέφανος υπήρξε ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής και άνθρωπος, που τίμησε τον ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο με το ήθος, το πάθος και την αγωνιστικότητά του.
Σήμερα δεν χάσαμε απλά έναν σπουδαίο συμπαίκτη. Χάσαμε έναν δικό μας άνθρωπο, που έδωσε ψυχή στους κοινούς μας αγώνες, έναν φίλο, έναν αδερφό μέσα στα γήπεδα και στη ζωή.
Οι μνήμες και το χαμόγελό του θα μας συνοδεύουν για πάντα. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους δικούς του ανθρώπους.
Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Στέφανε... Η εξώδιος ακολουθία θα γίνει τη Δευτέρα του Πάσχα 13/4 στις 11πμ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Άνω Μητρούσι Σερρών».
