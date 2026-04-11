Παίκτες της εθνικής ομάδας πόλο στην περιφορά του Επιταφίου στην Αλεξανδρούπολη

Παίκτες της εθνικής ομάδας πόλο στην περιφορά του Επιταφίου στην Αλεξανδρούπολη
Τέσσερις παίκτες της εθνικής ομάδας πόλο ανδρών πήραν μέρος στην περιφορά

Σε κλίμα κατάνυξης έγινε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής (10/4) η περιφορά του Επιταφίου και στην Αλεξανδρούπολη. Στην πρωτεύουσα του Έβρου, μπροστά στο Δημαρχείο έγινε η συνάντηση των Επιταφίων του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Ελευθερίου.

Σε μια κίνηση που συνδέει τον αθλητισμό με τις παραδόσεις της Μεγάλης Εβδομάδας, παίκτες και μέλη της εθνικής ομάδας πόλο ανδρών συμμετείχαν στην Ακολουθία της Περιφοράς του Επιταφίου του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου.

Μάλιστα, τέσσερις από τους διεθνείς μας, ο Δημήτρης Σκουμπάκης, ο Δημήτρης Νικολαΐδης και οι νεαροί Δημήτρης Χατζής, Νίκος Καστρινάκης πήραν στους ώμους τους τον Επιτάφιο.

Περιφορά Επιταφίου Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Αλεξανδρούπολης με τη συμμετοχή παικτών της Εθνικής Πόλο





Παρόντες ήταν o πρόεδρος της ΚΟΕ, Κυριάκος Γιαννόπουλος, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Γιάννης Ζαμπούκης, το μέλος του Δ.Σ. της ΚΟΕ, Μιχάλης Κούγκουλος, ο τεχνικός διευθυντής υδατοσφαίρισης ΚΟΕ, Δημήτρης Σελετόπουλος, ο μάνατζερ των εθνικών ομάδων υδατοσφαίρισης, Γιώργος Μαργιούκλας και η Γενική Γραμματέας της Τεχνικής Επιτροπής Υδατοσφαίρισης της WORLD AQUATICS, Βούλα Κοζομπόλη.

Κατά την παρουσία των επιταφίων μπροστά στο δημαρχείο, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος, τόνισε πως «η Εθνική μας έκανε υπερήφανους με τις νίκες της αλλά και το αθλητικό ιδεώδες και την άμιλλα της με τους αγώνες της στην Αλεξανδρούπολη» και πρόσθεσε μεταξύ άλλων ο Σεβασμιότατος: «Θα θυμόμαστε πως κάποτε στην Αλεξανδρούπολη, οι παίκτες της Εθνικής σήκωσαν τον Χριστό στην πλάτη τους».

Ο Δημήτρης Νικολαΐδης ο οποίος ήταν μεταξύ των παικτών που σήκωσαν τον Επιτάφιο, τόνισε πως «αυτή η στιγμή αυτή θα μείνει χαραγμένη στο μυαλό όλων μας».

Cut The Rope

Northern Heights

Candy Bubbles

Billiards Classic

Sudoku

Free Kick Football

Bubble Tower

Find 500 Differences

Pocket Champions

Solitaire Classic

