Διπλό της Ρεάλ Μαδρίτης στην Πόλη, 74-69 την Φενέρ
Πέμπτη σερί ήττα για την πρωταθλήτρια Ευρώπης στη Euroleague
Εκπληκτική Ρεάλ Μαδρίτης, πέρασε από τη Κωνσταντινούπολη με 74-69 επί της Φενέρμπαχτσε και «αγκάλιασε» μια θέση στην τετράδα της Euroleague.
Η «βασίλισσα» ανέβηκε στο 23-14 και με νίκη την επόμενη εβδομάδα επί του Ερυθρού Αστέρα στη Μαδρίτη, εξασφαλίζει το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα play off. Οσο για την πρωταθλήτρια Ευρώπης, οι μέτριες εμφανίσεις συνεχίστηκαν και με 23-14 (υστερεί της Ρεάλ στην ισοβαθμία) κινδυνεύει να μείνει εκτός τετράδας.
Η Φενέρ μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι, όμως οι φιλοξενούμενοι έκαναν εξαιρετικό δεύτερο δεκάλεπτο. Στο διάστημα αυτό περιόρισαν στους 13 πόντους τους Τούρκους και με το «υπερόπλο» Ταβάρες να κυριαρχεί κάτω από τα καλάθια, πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 6 πόντων (34-40).
Οι γηπεδούχοι του Σάρας Γιασικεβίτσιους απάντησαν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Με το «δικό τους» τρίτο δεκάλεπτο όπου «εγκλώβισαν» στους 14 πόντους τη «βασίλισσα» και με σερί 12-0 προηγήθηκαν 58-51 στο 29΄. Η Ρεάλ έβγαλε αντίδραση με Λάιλς και ισοφάρισε, έτσι ακριβώς πέντε λεπτά πριν από το τέλος τα πάντα ξεκινούσαν από μηδενική βάση (62-62).
Οι Μαδριλένοι απέκτησαν πολυ μεγάλο πλεονέκτημα όταν προηγήβθηκαν 69-66 και είχαν την κατοχή της μπάλας, 82 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Μάριο Χεζόνια, που μέχρι τότε είχε 0/7 τρίποντα, «εκτέλεσε» από τα 6.75 γράφοντας το 72-66 και σφραγίζοντας για την ομάδα του την πολυτιμότερη νίκη της σεζόν.
Οι Καμπάτσο με 15π. (4/4 τρίποντα) και Λάιλς με 12π. (5/5 δίποντα) ήταν οι κορυφαίοι των νικητών, ενώ εκπληκτική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μπράντον Μπόστον με 21π. (5/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα) για τη Φενέρ.
THT, no easy buckets! #MotorolaMagicMoment @Moto I @FBBasketbol pic.twitter.com/R0eJLXYvaR— EuroLeague (@EuroLeague) April 9, 2026
Abalde a perfect read, step and BANG 🥶 #EveryGameMatters pic.twitter.com/CTwOeyFs53— EuroLeague (@EuroLeague) April 9, 2026
Anticipation from @NikMelli to pounce on the missed shot on tip it IN before the Q1 Buzzer 🚨#MotorolaMagicMoment @Moto I @FBBasketbol pic.twitter.com/fVsKCajPmy— EuroLeague (@EuroLeague) April 9, 2026
Τα δεκάλεπτα: 21-19, 34-40, 58-54, 69-74.
