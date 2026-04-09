Μπαρτζώκας: Σημαντική νίκη, θα μπορούσαμε να κερδίσουμε πιο εύκολα
Το σχόλιο του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με 89-85 επί της Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια

O Ολυμπιακός επικράτησε 89-85 της Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια και αγκάλιασε την πρωτιά στην κανονική περίοδο της Euroleague. 

Μετά το παιχνίδι ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στις δηλώσεις του στη νίκη και στην επιστροφή του Φαλ.


«Ήταν ένα παιχνίδι που κρίθηκε σε κάθε κατοχή. Χρειάζονταν συγκέντρωση σε κάθε κατοχή. Σαφώς στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι στην άμυνα και θα μπορούσαμε να νικήσουμε πιο εύκολα, άμα βάζαμε μερικά ελεύθερα σουτ, αλλά δεν είναι εύκολο κόντρα στη Χάποελ που έχει εξαιρετικούς δημιουργούς και σκόρερ. Ήταν μία σημαντική νίκη για εμάς.

Πολλά πράγματα έπαιξαν ρόλο, ο Μουστάφα Φαλ με τα τιπ και τις δεύτερες ευκαιρίες για να σκοράρουν. Έχουμε εξαιρετικούς παίκτες, νίκησαν το ματς και το εκτιμώ αυτό».

Best of Network

Δείτε Επίσης