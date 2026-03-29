Πρώτο γκολ στο NCAA για τον Ίωνα Παπαϊωάννου

Ο 18χρονος μέσος, που μετακόμισε τον Ιανουάριο στην Καλιφόρνια από τη Μαρκό και τη Super League 2, βρήκε δίχτυα στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης του University of the Pacific απέναντι στο Stanislaus State, στο πλαίσιο της spring season του NCAA.Έπειτα από σέντρα από την αριστερή πλευρά, ο Ελληνοαμερικανός χαφ εκτέλεσε δυνατά μέσα από την περιοχή, δείχνοντας πως διαθέτει το εύκολο γκολ και με τη φανέλα των Tigers.Με τέσσερις αγώνες να απομένουν για την ολοκλήρωση της spring season, ο Παπαϊωάννου βρίσκεται ήδη ανάμεσα στους παίκτες που παρακολουθούνται ενόψει των καλοκαιρινών κλήσεων της Κ20 της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ.