Πρώτο γκολ στο NCAA για τον Ίωνα Παπαϊωάννου
SPORTS

Μόλις τρεις αγώνες χρειάστηκε ο Ίωνας Παπαϊωάννου για να ανοίξει λογαριασμό στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο 18χρονος μέσος, που μετακόμισε τον Ιανουάριο στην Καλιφόρνια από τη Μαρκό και τη Super League 2, βρήκε δίχτυα στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης του University of the Pacific απέναντι στο Stanislaus State, στο πλαίσιο της spring season του NCAA.

Έπειτα από σέντρα από την αριστερή πλευρά, ο Ελληνοαμερικανός χαφ εκτέλεσε δυνατά μέσα από την περιοχή, δείχνοντας πως διαθέτει το εύκολο γκολ και με τη φανέλα των Tigers.

Με τέσσερις αγώνες να απομένουν για την ολοκλήρωση της spring season, ο Παπαϊωάννου βρίσκεται ήδη ανάμεσα στους παίκτες που παρακολουθούνται ενόψει των καλοκαιρινών κλήσεων της Κ20 της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

