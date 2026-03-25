Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα ως το φινάλε της regular season
Δείτε τα τέσσερα παιχνίδια που απομένουν στον Ολυμπιακό μέχρι το τέλος της σεζόν στην EuroLeague.
Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω το ματς απέναντι στη Βαλένθια και ετοιμάζεται για την συνέχεια, η οποία βέβαια έχει (για αρχή) λίγη ξεκούραση.
Το παιχνίδι της 34ης αγωνιστικής απέναντι στην Παρί ο Ολυμπιακός το έχει ήδη δώσει, με την ομάδα του Πειραιά να μένει εκτός στο υπόλοιπο της εβδομάδας.
Επόμενη αγωνιστική της υποχρέωση για την EuroLeague είναι αυτή την 3ης Απριλίου με αντίπαλο τη Βιλερμπάν στη Γαλλία.
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού:
35η αγωνιστική (03/04, 21:00): Βιλερμπάν-Ολυμπιακός
36η αγωνιστική (07/04, 21:15): Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης
37η αγωνιστική (09/04, 21:05): Χάποελ Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός
38η αγωνιστική (16/04, 21:15): Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο
gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα