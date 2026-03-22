Μάρκο Νίκολιτς: «Νίκη ρουτίνας, αλλά ακόμα δεν πετύχαμε τίποτα», δείτε βίντεο
Μάρκο Νίκολιτς ΑΕΚ Κηφισιά

Στα τρία γκολ της Ένωσης μέσα σε 25 λεπτά, στάθηκε ο Σέρβος τεχνικός

Πολύ προσγειωμένος και έχοντας επίγνωση της δύσκολης συνέχειας στα play off, παρουσιάστηκε μετά τη νίκη της ΑΕΚ με 3-0 επί της Κηφισιάς, ο Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Σέρβος τεχνικός δήλωσε πως η ομάδα του πέτυχε μία νίκη ρουτίνας, λέγοντας πως: «Είμαστε πρώτοι στον βαθμολογικό πίνακα, ήταν μια νίκη ρουτίνας, μία εύκολη νίκη.

Είμαστε πρώτοι αλλά και στην Ευρώπη ακόμα μέσα, όμως ακόμα δεν έχουμε κερδίσει τίποτα. Δεν είναι πάντα εύκολο να σκοράρεις τρία γκολ σε 25 λεπτά.

Υπήρχαν περιπτώσεις που δεν το κάναμε. Ευχαριστούμε τους φιλάθλους για την απίστευτη ατμόσφαιρα αλλά και τους παίκτες μας για την απόδοσή τους».

