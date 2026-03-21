Αλέκος Βοσνιάδης: Οδήγησε την Καλαμάτα μετά από 25 χρόνια στη Super League 1 αλλά παραιτήθηκε
Τέλος από την Καλάματα ο Αλέκος Βοσνιάδης.
Λίγες ημέρες μετά την ιστορική άνοδο της «Μαύρης Θύελλας» μετά από 25 χρόνια στη Stoiximan Super League ο πολύπειρος προπονητής που την οδήγησε στα σαλόνια ενημέρωσε την διοίκηση ότι παραιτείται.
Ο Αλέκος Βοσνιάδης αναμένεται να καθίσει για τελευταία φορά στον πάγκο της Καλαμάτας στις 28 Μαρτίου στο Super Cup της Super League 2 με τον Ηρακλή.
Η ΠΑΕ Καλαμάτα είναι ήδη σε αναζήτηση νέου προπονητή ο οποίος θα φτιάξει την ομάδα που θα παίξει σε λίγους μήνες στη Super League 1.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
