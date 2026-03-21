Παναθηναϊκός: Τέλος η σεζόν για τον Σισοκό
 Ο Μούσα Σισοκό υπέστη θλάση στον ορθό μηριαίο  και δεν θα παίξει στα playoffs 

Τέλος η σεζόν για τον Μούσα Σισοκό. 

Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού υπέστη θλάση στον ορθό μηριαίο και θα χάσει το υπόλοιπο της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, δηλαδή τα playoffs. 

Ο Γιώργος Κάτρης θα υποβληθεί σε μαγνητική λόγω ενοχλήσεων που ένιωσε στο δικέφαλο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Μπέτις.

H ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Με μεσημεριανή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης (22/3, 19:00).

Οι ποδοσφαιριστές του Τριφυλλιού ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ανάπτυξη παιχνιδιού, ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Ο Μούσα Σισοκό υπέστη θλάση στον ορθό μηριαίο και θα χάσει το υπόλοιπο της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Ο Γιώργος Κάτρης θα υποβληθεί σε μαγνητική λόγω ενοχλήσεων που ένιωσε στο δικέφαλο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Μπέτις. Θεραπεία λόγω μυϊκής ενόχλησης έκανε ο Τιν Γεντβάι. Ατομικό ακολούθησε ο Κυριόπουλος και θεραπεία ο Πάλμερ – Μπράουν. Απών με άδεια ήταν ο Ντέσερς.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα για την αποστολή του αγώνα. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

Ο Κοντούρης είναι τιμωρημένος και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
Best of Network

Δείτε Επίσης