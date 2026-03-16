«Βόμβα»: «H Ρεάλ Μαδρίτης δίνει 50 εκατομμύρια για τον Καρέτσα»!

Η είδηση που «ταράζει» την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική σκηνή έρχεται από την Ισπανία, καθώς σύμφωνα με το «Fichajes», η Ρεάλ Μαδρίτης έχει βάλει στο στόχαστρό της τον 19χρονο Έλληνα διεθνή μεσοεπιθετικό.Η ομάδα του Άλβαρο Αρμπελόα φέρεται αποφασισμένη να κάνει άμεσο βήμα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή το συντομότερο δυνατό. Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο ισπανικός σύλλογος έχει θέσει στο… τραπέζι προσφορά που αγγίζει τα 50 εκατομμύρια ευρώ!Οι «μερένχες» παρακολουθούν τον Καρέτσα όλη τη σεζόν, έχοντας στείλει αρκετούς σκάουτερ στο Βέλγιο για να δουν από κοντά τα… κατορθώματα του Έλληνα μεσοεπιθετικού. Στόχος τους είναι προλάβουν τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά μεγαθήρια που τον… έχουν βάλει στο μάτι.Στο «»Σαντιάγκο Μπερναμπέου» θεωρούν ότι ο σταρ της Γκενκ θα μπορούσε να ακολουθήσει τα βήματα άλλων ταλαντούχων «στοιχημάτων» του συλλόγου, που κατέληξαν να πρωταγωνιστούν στην πρώτη ομάδα.Ο βελγικός σύλλογος δεν πρόκειται να συζητήσει προσφορές κάτω από 35–40 εκατ. ευρώ, γνωρίζοντας ότι έχει στα χέρια της ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ευρώπης και τον ακριβότερο ποδοσφαιριστή όσον αφορά τη χρηματιστηριακή του αξία, ποδοσφαιριστή του βελγικού πρωταθλήματος.Ο τεχνικός διευθυντής της Γκενκ, Ντιμίτρι Ντε Κοντέ, επιβεβαίωσε ότι ο Καρέτσας πιθανότατα θα αποχωρήσει, καθώς η ομάδα δύσκολα θα μπορέσει να τον κρατήσει για πολύ ακόμα.Μέχρι τότε, η Γκενκ θέλει να απολαύσει όσο περισσότερο μπορεί το ταλέντο του στην τρέχουσα σεζόν, ενώ σχεδιάζει να εξασφαλίσει μια συμφωνία που θα της φέρει τεράστια οικονομικά οφέλη.