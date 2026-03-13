Μάικ Τζέιμς: Τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και μένει 2-3 εβδομάδες εκτός δράσης, αμφίβολος με ΠΑΟ
Ο σταρ της Μονακό τραυματίστηκε στον οπίσθιο μηριαίο στο φινάλε του αγώνα με τον Ολυμπιακό και δύσκολα θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι της 27ης Μαρτίου με τον Παναθηναϊκό
Χάνει για δύο έως τρεις εβδομάδες τον Μάικ Τζέιμς η Μονακό.
Ο Αμερικανός αποχώρησε τραυματίας σχεδόν στο φινάλε του αγώνα της Euroleague με τον Ολυμπιακό και όπως προέκυψε από τις εξετάσεις έχει θλάση στον οπίσθιο μηριαίο.
Έτσι θα μείνει εκτός δράσης για ένα σημαντικό διάστημα και είναι εξαιρετικά αμφίβολος για το παιχνίδι της 27ης Μαρτίου με τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens.
ℹ️ Point effectif— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) March 13, 2026
Après avoir passé des examens, Mike James sera indisponible 2 à 3 semaines suite à une blessure à l’ischio-jambier.#RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/FyA4hwwZYA
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
