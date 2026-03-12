Ενημερωνόμαστε, προλαβαίνουμε τις αυξήσεις και αποκτούμε το laptop που θέλουμε πριν η RAM γίνει είδος πολυτελείας
Νέες δηλώσεις Τραμπ για τη συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου
Μέσω της πλατφόρμας Truth Social, που ανήκει στον ίδιο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε ευπρόσδεκτη την ομάδα του Ιράν, ωστόσο όπως συμπλήρωσε «θα ήταν ρίσκο για την ασφάλεια και τη ζωή τους να έρθουν στις ΗΠΑ»
Αρκούσαν 41 λέξεις για να αντιληφθεί κανείς ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει γραμμένα τα αθλητικά ιδεώδη στα παλαιότερα των υποδημάτων του και να εκθέσει για μια ακόμη φορά τον πρόεδρο της FIFA...
Ο Τζιάνι Ινφαντίνο, ο άνθρωπος που απένειμε στον Τραμπ το βραβείο ειρήνης (το... δημιούργησε για να τον τιμήσει μετά τη μη επιλογή του από τα βραβεία Νόμπελ) και μόλις χθες (Τετάρτη 11/3) δήλωνε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ τον διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με τη συμμετοχή του Ιράν στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, προφανώς και δεν μπορεί να είναι ήσυχος για το τι τελικά θα συμβεί στη διοργάνωση που είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί από 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου σε ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδά.
Σε μια δήλωση (των 41 λέξεων) που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη το πρωί στην πλατφόρμα Truth Social, η οποία ανήκει στον Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να κάνει στροφή σε σχέση με όσα φερόταν να είχε πει στον πρόεδρο της FIFA. Το βράδυ της Τρίτης, ο Ινφαντίνο πόσταρε στο Instagram ότι συναντήθηκε με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον και ότι ο τελευταίος του «επανέλαβε πως η ιρανική ομάδα είναι φυσικά ευπρόσδεκτη να συμμετάσχει στο τουρνουά». Αυτές τις πληροφορίες επιβεβαίωσαν και πηγές του Λευκού Οίκου, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας σε διάφορα ΜΜΕ...
Για τη FIFA, αυτό αποτέλεσε σημαντική ανακούφιση, αφού την προηγούμενη εβδομάδα ο Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Politico, είχε απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με τη συμμετοχή του Ιράν στο Μουντιάλ: «Δεν με ενδιαφέρει πραγματικά (αν συμμετάσχει το Ιράν). Νομίζω ότι το Ιράν είναι μια χώρα που έχει ηττηθεί πολύ άσχημα. Λειτουργούν με τα απολύτως απαραίτητα». Μόνο που όπως αποδείχθηκε ο Τραμπ.. .ξέχασε να πει στον Ινφαντίνο κάτι ακόμη το οποίο πρόσθεσε στη σημερινή του ανάρτηση.
Εκεί όπου φαίνεται να έχει αλλάξει ξανά τη στάση του. Στην ανάρτησή του στο Truth Social έγραψε:
«Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν είναι ευπρόσδεκτη στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά πραγματικά δεν πιστεύω ότι είναι κατάλληλο να βρίσκονται εκεί, για τη δική τους ζωή και ασφάλεια. Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».
Προφανώς και αυτή η ανάρτηση του Τραμπ δεν είναι τυχαίο ότι προέκυψε λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο οποίος είπε ότι επιθυμεί να συνεχίσει να μπλοκάρει τη βασική πετρελαϊκή οδό μέσω των Στενών του Ορμούζ — κάτι που πιθανότατα θα δημιουργήσει περαιτέρω προκλήσεις στις αγορές πετρελαίου — ενώ απείλησε και με νέες επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.
Εδώ να σημειώσουμε ότι παρόλο που ο υπουργός Αθλητισμού του Ιράν Αχμάντ Ντογιαμαλί σε χθεσινή (Τετάρτη 11/3) συνέντευξη του στην κρατική τηλεόραση δήλωσε ότι, μετά τις αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις στη χώρα, η ποδοσφαιρική ομάδα «σίγουρα» δεν μπορεί να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, μέχρι στιγμής το Ιράν δεν έχει στείλει κανένα έγγραφο στη FIFA με το οποίο να δηλώνει και επίσημα την απόσυρση του από τη διοργάνωση.
