Μπαρτζώκας: Είναι περίπλοκο το παιχνίδι με τη Μονακό, έχω διαβάσει διάφορα υποτιμητικά σχόλια για τον Τζόσεφ

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα και του Ντόνα Χολ για τα παιχνίδια με Παρί και Μονακό
Ο Ολυμπιακός πέρασε από το Παρίσι κερδίζοντας 104-87 την Παρί και την Πέμπτη (20:00) παίζει με την Μονακό πάλι στη Γαλλία.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στα ΜΜΕ για το παιχνίδι με τη Μονακό, τη νίκη με την Παρί αλλά και τον Κόρι Τζόσεφ και τα αρνητικά σχόλια που έχει δεχτεί.
Για τα ματς με Μονακό και Παρί μίλησε και ο Ντόνα Χολ.
Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα
Για το πόσο περίπλοκο είναι το ματς με τη Μονακό: «Σαφώς και είναι περίπλοκο, με την έννοια δεν ξέρουμε ποιοι θα παίξουν και δεν θα παίξουν σε σχέση με το χθεσινό παιχνίδι που παίξανε για το κύπελλο. Αλλά πιστεύω ότι έχουν μεγάλη ποιότητα, έχουν σίγουρα υπερηφάνεια.
Η EuroLeague δεν είναι σε καμιά περίπτωση μια λίγκα η οποία μπορεί να εφησυχάσεις γιατί σίγουρα ο αντίπαλος του έχει πάντα κίνητρο και προσωπικό και ατομικό ακόμα και αν είναι πιο προσωπικό αυτή τη στιγμή στη Μονακό. Η ποιότητα των παικτών της επιβάλλει από εμάς 100% συγκέντρωση και σε καμιά περίπτωση υποτίμηση».
Για τον Κόρι Τζόσεφ και τα σχόλια που έχουν γραφτεί εις βάρος του: «Πρέπει να είμαστε πιο μετριοπαθείς στις αναλύσεις που κάνουμε. Μιλάω εμάς, τους δημοσιογράφους και για τους ανθρώπους που ασχολούνται με το μπάσκετ. Για έναν παίκτη σαν τον Τζόζεφ, αν εννοούμε αυτό γιατί έχω διαβάσει διάφορα υποτιμητικά σχόλια όσον αφορά το βάρος του.
Σίγουρα είναι 3-4 κιλά πάνω από το βάρος που ήταν στο NBA. Ποτέ δεν ήταν ο super fit παίκτης. Παρ’ όλα αυτά έχει κάνει πολύ αξιοσημείωτη καριέρα και εμείς τον έχουμε σε μεγάλη εκτίμηση στην ομάδα μας.
Καταλαβαίνει πολύ καλά το παιχνίδι, πασάρει καλά και σουτάρει πολύ καλά. Δεν έχει κανένα άγχος, έχει αντιμετωπίσει πολύ υψηλότερης δυσκολίας παιχνίδια στο παρελθόν για να δυσκολευτεί από τέτοιου είδους. Είναι η μετάβαση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ που όλοι χρειάζονται μια περίοδο προσαρμογής».
Για το ματς με την Παρί: «Ναι, κοιτάξτε, όσον αφορά το πρώτο ημίχρονο, η ταχύτητα που παίξαμε, ο τρόπος που σουτάραμε την μπάλα και λοιπά ήταν πραγματικά πολύ καλός. Φάνηκε και από τους εξηντά τόσους πόντους που σκοράραμε και από το πόσο σουτάραμε στα τρίποντα, πόσα βάλαμε και λοιπά. Νομίζω δεν έχει κανείς κανένα αφιβολία ότι έχουμε πολλούς καλούς σουτέρ ή έχουμε μια ομάδα που έχει καλή δομή επιθετικά.
Εγώ, αν με ρωτάτε, προτιμούσα το δεύτερο ημίχρονο, γιατί, στην ουσία, αυτό που λέμε στους παίκτες μας είναι ότι μην πέσουμε στην παγίδα, είμαστε 8 πόντους πάνω, αλλά παίζουμε στο τέμπο που αρέσκεται να παίζει η Παρί. Στα 40 λεπτά τέτοιου είδους παιχνιδιού, πιθανά θα είχαμε προβλήματα. Το γεγονός ότι κατέβασαμε το τέμπο, πήγαμε σε πιο ορθολογικές επιθέσεις, δηλαδή, εννοώντας, να εκτελέσουμε στα τελευταία δευτερόλεπτα τις επιθέσεις.
Παρότι κάναμε δέκα λάθη, όπου δύο-τρία ήταν επιθετικά φάουλ στο σκριν και άλλα δύο πατήσαμε τη γραμμή στο close-out. Δηλαδή, είναι ένα λάθος ότι μας πίεσαν στη σέντρα. Τέτοια έγιναν ένα-δύο. Με άφησε περισσότερο ευχαριστημένο, λοιπόν, το δεύτερο ημίχρονο, γιατί παίξαμε σύμφωνα με το πλάνο του παιχνιδιού, να μην βιαστούμε και τελικά να εκτελέσουμε έτσι όπως έπρεπε. Παρότι και σε αυτήν την περίπτωση χάσαμε κάνα δυο lay-up με τον Ταϊρίκ Θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε ακόμη καλύτερη επιθετική συγκομιδή.
Αλλά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, κερδίσαμε ένα αντίπαλο που είχε κάνει τρεις εκτός έδρας εμφαντικές νίκες σε ένα αντίπαλο. Κερδίσαμε πολύ καλούς αντίπαλους. Και δεν υποτιμούμε σε κανένα περίπτωση αυτή τη νίκη που κάναμε χθες».
Για την παγίδα του ματς με τη Μονακό λόγω της κατάστασής της: «Αν γενικά θέλεις να απαντάς στην κοινή γνώμη είναι ένας φαύλος κύκλος και δεν οδηγεί πουθενά. Αν κάποιος είναι αρνητικός, θα πει αυτά τα πράγματα που ακριβώς είπατε εσείς. Αν κάποιος είναι θετικός, θα πει ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε καλά ή δεν έπαιξε καλά. Οπότε, εμείς θα στηριχτούμε σε αυτό.
Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα ακόμα καλό παιχνίδι αύριο. Ο χρόνος προετοιμασίας είναι ελάχιστος. Αλλά έτσι είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θα κοιτάξουμε να κερδίσουμε. Θα προσπαθήσουμε όσο πιο σύντομα μπορούμε. Αν κερδίσουμε, πιστεύω ότι θα έχουμε κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα για την πρόκρισή μας στα playoffs».
Οι δηλώσεις του Ντόντα Χολ
Για το αν είναι περίεργο ματς: «Ναι, σίγουρα. Πολλά πράγματα συμβαίνουν εκεί, αλλά νιώθω ότι θα έρθουν έτοιμοι να παίξουν, όπως συνήθως και εμείς θα κάνουμε το ίδιο».
Για την την πεποίθηση ότι αν ο Ολυμπιακός κερδίσει, δεν θα έχει κάνει και τίποτα σημαντικό είπε: «Δεν θα το έλεγα αυτό. Όπως είπα, γίνονται πολλά πράγματα εκεί, αλλά πιστεύω ότι θα έχουν το mindset του να βγουν έξω και να μας κερδίσουν, γιατί είμαστε ο Ολυμπιακός. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε, έτοιμοι να παίξουμε. Πιστεύω ότι όλες οι άλλες καταστάσεις σταματούν στο γήπεδο και θα είναι έτοιμοι να παλέψουν, ειδικά τώρα που η κατάσταση είναι έτσι δύσκολη».
Για το γρήγορο παιχνίδι με την Παρί ειδικά στο πρώτο μέρος και για το πώς είναι η συνύπαρξη τριών εξαιρετικών σέντερ σε μια ομάδα είπε: «Ναι, νομίζω ότι ήταν ακόμη πιο γρήγορο φέτος από ότι πέρυσι, αλλά το πρώτο ημίχρονο ήταν πάνω-κάτω σίγουρα. Όσον αφορά τους τρεις σέντερ, πρέπει να είσαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή. Ο κόουτς κάνει αυτό που πρέπει και αυτό που νιώθει ότι είναι καλύτερο. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να μένεις έτοιμος και να έχεις κίνητρο για να μπεις κάθε στιγμή».
