Επέστρεψε στην Αθήνα ο Βασίλης Σπανούλης, χαμογελαστός, αλλά χωρίς δηλώσεις στο Ελ. Βενιζέλος

Κλείσιμο

Ο 43χρονος τεχνικός οδηγήθηκε στην παραίτηση, καθώς η κατάσταση στην ομάδα του

έχει φτάσει στο απροχώρητο. Οικονομικά προβλήματα, εντάσεις που προκύπτουν από το γεγονός ότι οι παίκτες είναι απλήρωτοι, αλλά και οι επτά ήττες στα τελευταία οκτώ ματς της

δημιούργησαν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που οδήγησε σε ραγδαίες εξελίξεις με τον Σπανούλη να μην κάθεται στον πάγκο της ομάδας στα δύο τελευταία ματς (για πρωτάθλημα και Κύπελλο Γαλλίας) και την ομάδα να τον δηλώνει ως «ασθενή».

Με τον Σπανούλη στο τιμόνι οι Μονεγάσκοι έφτασαν πέρυσι μέχρι τον τελικό της EuroLeague (ηττήθηκαν από την Φενέρμπαχτσε), ενώ μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες διεκδικούσαν ακόμη και την κορυφή της κατάταξης της κανονικής περιόδου.

Στο αεροδρόμιο της Αθήνας έφτασε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της Τετάρτης ο Βασίλης Σπανούλης. Ο Kill Bill ήταν χαμογελαστός, αλλά απέφυγε να κάνει οποιαδήποτε δήλωση.Δείτε βίντεο:Δείτε φωτογραφίες:Υπενθυμίζουμε ότι νωρίς το μεσημέρι η Μονακό είχε ανακοινώσει και επίσημα τη λύση της συνεργασίας της με τον Έλληνα τεχνικό (ο οποίος δύσκολα θα δουλέψει σε άλλη ομάδα έως το τέλος της σεζόν, αλλά θα συνεχίσει στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδος), επιβεβαιώνοντας τη σχετική φημολογία των τελευταίων ημερών.Ο Kill Bill έκανε και τα πρώτα του σχόλια μετά την αποχώρηση, με τον ατζέντη του,να τα γνωστοποιεί μέσω του twitter.«Η παρουσία μου στη Μονακό θα μείνει για πάντα στη μνήμη μου. Το πρώτο τρόπαιο που κατέκτησα ως προπονητής και ο πρώτος μου τελικός EuroLeague είναι επιτεύγματα που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Εύχομαι στην ομάδα πολλή επιτυχία για το υπόλοιπο της σεζόν», έγραψε.