Φίλαθλος της Ατλέτικο Μαδρίτης έφτιαχνε σάντουιτς την ώρα του αγώνα στις κερκίδες του «Μετροπολιτάνο», δείτε βίντεο
SPORTS
Ατλέτικο Μαδρίτης Champions League Τότεναμ

Φίλαθλος της Ατλέτικο Μαδρίτης έφτιαχνε σάντουιτς την ώρα του αγώνα στις κερκίδες του «Μετροπολιτάνο», δείτε βίντεο

Λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου και με το σκορ ήδη στο 4-1, ένας οπαδός των «ροχιμπλάνκος», δεν φαινόταν να ανησυχεί και πολύ

Φίλαθλος της Ατλέτικο Μαδρίτης έφτιαχνε σάντουιτς την ώρα του αγώνα στις κερκίδες του «Μετροπολιτάνο», δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχθηκε χθες (10/03) την Τότεναμ στα πλαίσια του πρώτο αγώνα των «16» του Champions League, επικρατώντας με το επιβλητικό 5-2, «σφραγίζοντας» από νωρίς το εισιτήριο της για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Και, ενώ οι παίκτες του Ντιέγκο Σιμεόνε «μαγείρευαν» εντός αγωνιστικού χώρου, ένας φίλαθλος στις εξέδρες του «Μετροπολιτάνο» αποφάσισε να κάνει ο ίδιο και άρχισε να μαγειρεύει, στην κυριολεξία.

Πιο συγκεκριμένα, λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου και με το σκορ ήδη στο 4-1, ένας οπαδός των «ροχιμπλάνκος», ο οποίος δεν φαινόταν να ανησυχεί και πολύ για την εξέλιξη του αγώνα, αποφάσισε να φτιάξει σάντουιτς με χαμόν και να τα μοιράσει στους ανθρώπους γύρω του.

Η... φιλοσοφία του σάντουιτς με αυτά τα παραδοσιακά αλλαντικά είναι πάντως διαδεδομένη στα ισπανικά γήπεδα καθώς είναι το δικό τους «βρώμικο» και συνηθίζεται να πηγαίνουν στο γήπεδο με τέτοια φαγητά προετοιμασμένα από το σπίτι.

Atletico Madrid fan literally making sandwiches while 4-1 against Spurs
by u/Its_ABR12 in soccer
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης