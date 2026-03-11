Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Φίλαθλος της Ατλέτικο Μαδρίτης έφτιαχνε σάντουιτς την ώρα του αγώνα στις κερκίδες του «Μετροπολιτάνο», δείτε βίντεο
Φίλαθλος της Ατλέτικο Μαδρίτης έφτιαχνε σάντουιτς την ώρα του αγώνα στις κερκίδες του «Μετροπολιτάνο», δείτε βίντεο
Λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου και με το σκορ ήδη στο 4-1, ένας οπαδός των «ροχιμπλάνκος», δεν φαινόταν να ανησυχεί και πολύ
Η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχθηκε χθες (10/03) την Τότεναμ στα πλαίσια του πρώτο αγώνα των «16» του Champions League, επικρατώντας με το επιβλητικό 5-2, «σφραγίζοντας» από νωρίς το εισιτήριο της για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Και, ενώ οι παίκτες του Ντιέγκο Σιμεόνε «μαγείρευαν» εντός αγωνιστικού χώρου, ένας φίλαθλος στις εξέδρες του «Μετροπολιτάνο» αποφάσισε να κάνει ο ίδιο και άρχισε να μαγειρεύει, στην κυριολεξία.
Πιο συγκεκριμένα, λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου και με το σκορ ήδη στο 4-1, ένας οπαδός των «ροχιμπλάνκος», ο οποίος δεν φαινόταν να ανησυχεί και πολύ για την εξέλιξη του αγώνα, αποφάσισε να φτιάξει σάντουιτς με χαμόν και να τα μοιράσει στους ανθρώπους γύρω του.
Η... φιλοσοφία του σάντουιτς με αυτά τα παραδοσιακά αλλαντικά είναι πάντως διαδεδομένη στα ισπανικά γήπεδα καθώς είναι το δικό τους «βρώμικο» και συνηθίζεται να πηγαίνουν στο γήπεδο με τέτοια φαγητά προετοιμασμένα από το σπίτι.
Και, ενώ οι παίκτες του Ντιέγκο Σιμεόνε «μαγείρευαν» εντός αγωνιστικού χώρου, ένας φίλαθλος στις εξέδρες του «Μετροπολιτάνο» αποφάσισε να κάνει ο ίδιο και άρχισε να μαγειρεύει, στην κυριολεξία.
Πιο συγκεκριμένα, λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου και με το σκορ ήδη στο 4-1, ένας οπαδός των «ροχιμπλάνκος», ο οποίος δεν φαινόταν να ανησυχεί και πολύ για την εξέλιξη του αγώνα, αποφάσισε να φτιάξει σάντουιτς με χαμόν και να τα μοιράσει στους ανθρώπους γύρω του.
Η... φιλοσοφία του σάντουιτς με αυτά τα παραδοσιακά αλλαντικά είναι πάντως διαδεδομένη στα ισπανικά γήπεδα καθώς είναι το δικό τους «βρώμικο» και συνηθίζεται να πηγαίνουν στο γήπεδο με τέτοια φαγητά προετοιμασμένα από το σπίτι.
Atletico Madrid fan literally making sandwiches while 4-1 against Spurs
by u/Its_ABR12 in soccer
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα