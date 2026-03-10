Ολυμπιακός: Νοκ άουτ ο Βεζένκοβ με Παρί, την τελευταία στιγμή η απόφαση για Μόρις
Ολυμπιακός: Νοκ άουτ ο Βεζένκοβ με Παρί, την τελευταία στιγμή η απόφαση για Μόρις

Ο Σάσα Βεζένκοβ δεν θα αγωνιστεί στο σημερινό ματς των ερυθρόλευκων στο Παρίσι,  ενώ παραμένει ερωτηματικό η παρουσία του Μόντε Μόρις

Ολυμπιακός: Νοκ άουτ ο Βεζένκοβ με Παρί, την τελευταία στιγμή η απόφαση για Μόρις
Αν και ταξίδεψε στο Παρίσι με την υπόλοιπη αποστολή ο Σάσα Βεζένκοβ δεν θα είναι στην 12άδα του αγώνα με την Παρί (10/3, 21:45).

Ο ερυθρόλευκος άσος δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του στη μέση που τον κουβαλά από τον τελικό του Κυπέλλου και κρίθηκε σκόπιμο να προφυλαχθεί.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός πήγε στο Παρίσι χωρίς Γουόκαπ, Λαρεντζάκη, ενώ ο Μόντε Μόρις θα δοκιμάσει στο ζέσταμα και η απόφαση για τη χρησιμοποίηση του θα παρθεί λίγη ώρα πριν το τζάμπολ.

