Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην προπόνηση του Παναθηναϊκού
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην προπόνηση του Παναθηναϊκού

Ο διοικητικός ηγέτης της πράσινης ΚΑΕ, σε μία ακόμη κίνηση στήριξης, βρέθηκε σήμερα στο Telekom Center Athens

Λίγες ώρες μετά την ήττα σοκ από τον Ηρακλή, αλλά κυρίως λίγες ώρες πριν το κρίσιμο και καθοριστικό ματς με τη Ζαλγκίρις για την 31η αγωνιστική της Euroleague (Πέμπτη 12/3, 22:00) ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος φρόντισε να στείλει το δικό του μήνημα προς την ομάδα.

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός βρέθηκε στην προπόνηση των πράσινων (ανεβάζοντας στόρι από το Telekom Center Athens), δείχνοντας ότι είναι στο πλευρό του Εργκίν Αταμάν και των παικτών που πρέπει πάση θυσία να επιστρέψουν άμεσα στις νίκες για μη θέσουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο την παρουσία τους στα play off.

