Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
Μαγική νύχτα στο Αγρίνιο με φαντασμαγορικό drone show και πυροτεχνήματα για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού, βίντεο
Μαγική νύχτα στο Αγρίνιο με φαντασμαγορικό drone show και πυροτεχνήματα για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού, βίντεο
Οι εορτασμοί για τον έναν αιώνα ιστορίας των «καναρινιών» κορυφώθηκαν με ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα στον ουρανό του Αγρινίου, αμέσως μετά την πολύτιμη νίκη με 2-1 επί της Κηφισιάς
Η νίκη με ανατροπή απέναντι στην Κηφισιά ήταν μόνο η αρχή για όσα μαγικά επρόκειτο να ακολουθήσουν στο γήπεδο του Παναιτωλικού. Αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, η ένταση του αγώνα έδωσε τη θέση της στη χαρά και τη συγκίνηση, με το γήπεδο να μετατρέπεται σε επίκεντρο μιας ιστορικής γιορτής για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου.
Οι φίλαθλοι της ομάδας δεν αποχώρησαν από τις εξέδρες, παραμένοντας στις θέσεις τους για να παρακολουθήσουν μια υπερσύγχρονη και άκρως εντυπωσιακή τελετή. Εκατοντάδες drones κατέλαβαν τον ουρανό πάνω από το γήπεδο, προσφέροντας ένα μοναδικό οπτικό σόου.
Δημιούργησαν λαμπερούς σχηματισμούς και τρισδιάστατες εικόνες και προέβαλαν σύμβολα άρρηκτα συνδεδεμένα με την ιστορία και την ταυτότητα της ομάδας.
Η εμβληματική μορφή του Τίτορμου, του μυθικού ήρωα που κοσμεί το έμβλημα του συλλόγου, δέσποσε στον νυχτερινό ουρανό, προκαλώντας τον θαυμασμό και το χειροκρότημα του κόσμου.
Η μαγεία των drones συνοδεύτηκε από ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων που έκανε τη νύχτα... μέρα στην πόλη της Αιτωλοακαρνανίας. Η ατμόσφαιρα στις κερκίδες ήταν αποθεωτική, με τους οπαδούς να γιορτάζουν τον έναν αιώνα ζωής της αγαπημένης τους ομάδας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Οι φίλαθλοι της ομάδας δεν αποχώρησαν από τις εξέδρες, παραμένοντας στις θέσεις τους για να παρακολουθήσουν μια υπερσύγχρονη και άκρως εντυπωσιακή τελετή. Εκατοντάδες drones κατέλαβαν τον ουρανό πάνω από το γήπεδο, προσφέροντας ένα μοναδικό οπτικό σόου.
Δημιούργησαν λαμπερούς σχηματισμούς και τρισδιάστατες εικόνες και προέβαλαν σύμβολα άρρηκτα συνδεδεμένα με την ιστορία και την ταυτότητα της ομάδας.
Η εμβληματική μορφή του Τίτορμου, του μυθικού ήρωα που κοσμεί το έμβλημα του συλλόγου, δέσποσε στον νυχτερινό ουρανό, προκαλώντας τον θαυμασμό και το χειροκρότημα του κόσμου.
Η μαγεία των drones συνοδεύτηκε από ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων που έκανε τη νύχτα... μέρα στην πόλη της Αιτωλοακαρνανίας. Η ατμόσφαιρα στις κερκίδες ήταν αποθεωτική, με τους οπαδούς να γιορτάζουν τον έναν αιώνα ζωής της αγαπημένης τους ομάδας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα