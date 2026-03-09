Μαγική νύχτα στο Αγρίνιο με φαντασμαγορικό drone show και πυροτεχνήματα για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού, βίντεο

Οι εορτασμοί για τον έναν αιώνα ιστορίας των «καναρινιών» κορυφώθηκαν με ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα στον ουρανό του Αγρινίου, αμέσως μετά την πολύτιμη νίκη με 2-1 επί της Κηφισιάς