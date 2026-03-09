Μαγική νύχτα στο Αγρίνιο με φαντασμαγορικό drone show και πυροτεχνήματα για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού, βίντεο
SPORTS
Παναιτωλικός Drone Εορτασμοί Πυροτεχνήματα

Μαγική νύχτα στο Αγρίνιο με φαντασμαγορικό drone show και πυροτεχνήματα για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού, βίντεο

Οι εορτασμοί για τον έναν αιώνα ιστορίας των «καναρινιών» κορυφώθηκαν με ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα στον ουρανό του Αγρινίου, αμέσως μετά την πολύτιμη νίκη με 2-1 επί της Κηφισιάς

Μαγική νύχτα στο Αγρίνιο με φαντασμαγορικό drone show και πυροτεχνήματα για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού, βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η νίκη με ανατροπή απέναντι στην Κηφισιά ήταν μόνο η αρχή για όσα μαγικά επρόκειτο να ακολουθήσουν στο γήπεδο του Παναιτωλικού. Αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, η ένταση του αγώνα έδωσε τη θέση της στη χαρά και τη συγκίνηση, με το γήπεδο να μετατρέπεται σε επίκεντρο μιας ιστορικής γιορτής για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου.

Οι φίλαθλοι της ομάδας δεν αποχώρησαν από τις εξέδρες, παραμένοντας στις θέσεις τους για να παρακολουθήσουν μια υπερσύγχρονη και άκρως εντυπωσιακή τελετή. Εκατοντάδες drones κατέλαβαν τον ουρανό πάνω από το γήπεδο, προσφέροντας ένα μοναδικό οπτικό σόου.



Δημιούργησαν λαμπερούς σχηματισμούς και τρισδιάστατες εικόνες και προέβαλαν σύμβολα άρρηκτα συνδεδεμένα με την ιστορία και την ταυτότητα της ομάδας.

Η εμβληματική μορφή του Τίτορμου, του μυθικού ήρωα που κοσμεί το έμβλημα του συλλόγου, δέσποσε στον νυχτερινό ουρανό, προκαλώντας τον θαυμασμό και το χειροκρότημα του κόσμου.

Η μαγεία των drones συνοδεύτηκε από ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων που έκανε τη νύχτα... μέρα στην πόλη της Αιτωλοακαρνανίας. Η ατμόσφαιρα στις κερκίδες ήταν αποθεωτική, με τους οπαδούς να γιορτάζουν τον έναν αιώνα ζωής της αγαπημένης τους ομάδας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Κλείσιμο

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης