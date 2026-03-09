Τελικός Κυπέλλου: Η ΕΠΟ ενημέρωσε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για τον αριθμο εισιτηρίων που θα πάρουν
Τελικός Κυπέλλου: Η ΕΠΟ ενημέρωσε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για τον αριθμο εισιτηρίων που θα πάρουν

Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό και τα μαγικά χαρτάκια αναμένεται να εξασφανιστούν άμεσα

Οι δύο από τις τρεις ομάδες που συμπληρώνουν φέτος έναν αιώνα ζωής (ο τρίτος είναι ο Παναιτωλικός) κατάφεραν να προκριθούν στον τελικό του Κυπέλλου ποδοσφαίρου και 45 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της αναμέτρησης η ΕΠΟ έδωσε τα πρώτα... στοιχεία για το πως θα είναι το σκηνικό στο Πανθεσσαλικό.

Σύμφωνα με τον (αρχικό) σχεδιασμό της Ομοσπονδίας ΠΑΟΚ και ΟΦΗ θα πάροθν από 7.782 εισιτήρια με τους Θεσσαλονικείς να καταλαμβάνουν τη βόρεια πλευρά του Σταδίου (από τη θύρα 29 έως τη θύρα 48) ενώ οι Κρητικοί τη νότια (θύρες 1 έως 14, τη θύρα 17 και στην απέναντι πλευρά στις θύρες 53 έως 56), ενώ συγκριτικά με τον τελικό του 2017 (ΠΑΟΚ-ΑΕΚ) οι ζώνες ασφαλείας θα είναι μικρότερες καθώς υπάρχουν καλές σχέσεις μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων.

Τις επόμενες ημέρες θα γίνει γνωστό ο τρόπος διάθεσης των εισιτηρίων από τις δύο ομάδες, αλλά και οι τιμές αυτών.

