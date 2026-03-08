Μεντιλίμπαρ: «Δεν ήμασταν αποτελεσματικοί στις ευκαιρίες μας, ευτυχώς ούτε και ο ΠΑΟΚ»
SPORTS
ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Μεντιλίμπαρ: «Δεν ήμασταν αποτελεσματικοί στις ευκαιρίες μας, ευτυχώς ούτε και ο ΠΑΟΚ»

Όσα δήλωσε ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού μετά την λευκή ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ

Μεντιλίμπαρ: «Δεν ήμασταν αποτελεσματικοί στις ευκαιρίες μας, ευτυχώς ούτε και ο ΠΑΟΚ»
12 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη και να μείνει στην κορυφή, έμεινε στο 0-0 με τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της αγωνιστικής. 

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το τέλος του αγώνα στάθηκε στην αποτελεσματικότητα που δεν είχε η ομάδα του και δεν κατάφερε να πετύχει γκολ.

Αναλυτικά όσα είπε στην Cosmote TV:

«Εκείνοι ήταν πιο άμεσοι από εμάς, πιο μακρινές μπαλιές από εμάς. Εμείς θέλαμε να παίξουμε από πίσω, μας δυσκόλεψαν πολύ, μας πίεσαν πολύ.

Καμία ομάδα δεν είχε κλασικές ευκαιρίες στο πρώτο μέρος, εμείς είχαμε περισσότερες ευκαιρίες στο δεύτερο μέρος.

Δεν μπορέσαμε να είμαστε αποτελεσματικοί στις φάσεις που δημιουργήσαμε».

Για το τί έλειψε από την ομάδα και για τις παρεμβάσεις του από τον πάγκο: «Όταν βάζεις περισσότερους επιθετικογενείς παίκτες δεν σημαίνει ότι θα βάλεις γκολ, ίσως ρισκάρεις να δεχθείς κι όλας. Θέλαμε με τις αλλαγές μας να κάνουμε την ομάδα πιο πιεστική.

Και του ΠΑΟΚ οι αλλαγές είχαν την ίδια πρόθεση και οι δύο ομάδες προσπάθησαν περισσότερο από τις αλλαγές και έπειτα. Ευτυχώς ούτε εκείνοι ήταν αποτελεσματικοί στις ευκαιρίες τους όπως εμείς».
12 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης