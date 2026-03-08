Μεντιλίμπαρ: «Δεν ήμασταν αποτελεσματικοί στις ευκαιρίες μας, ευτυχώς ούτε και ο ΠΑΟΚ»
Μεντιλίμπαρ: «Δεν ήμασταν αποτελεσματικοί στις ευκαιρίες μας, ευτυχώς ούτε και ο ΠΑΟΚ»
Όσα δήλωσε ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού μετά την λευκή ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ
Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη και να μείνει στην κορυφή, έμεινε στο 0-0 με τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της αγωνιστικής.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το τέλος του αγώνα στάθηκε στην αποτελεσματικότητα που δεν είχε η ομάδα του και δεν κατάφερε να πετύχει γκολ.
Αναλυτικά όσα είπε στην Cosmote TV:
«Εκείνοι ήταν πιο άμεσοι από εμάς, πιο μακρινές μπαλιές από εμάς. Εμείς θέλαμε να παίξουμε από πίσω, μας δυσκόλεψαν πολύ, μας πίεσαν πολύ.
Καμία ομάδα δεν είχε κλασικές ευκαιρίες στο πρώτο μέρος, εμείς είχαμε περισσότερες ευκαιρίες στο δεύτερο μέρος.
Δεν μπορέσαμε να είμαστε αποτελεσματικοί στις φάσεις που δημιουργήσαμε».
Για το τί έλειψε από την ομάδα και για τις παρεμβάσεις του από τον πάγκο: «Όταν βάζεις περισσότερους επιθετικογενείς παίκτες δεν σημαίνει ότι θα βάλεις γκολ, ίσως ρισκάρεις να δεχθείς κι όλας. Θέλαμε με τις αλλαγές μας να κάνουμε την ομάδα πιο πιεστική.
Και του ΠΑΟΚ οι αλλαγές είχαν την ίδια πρόθεση και οι δύο ομάδες προσπάθησαν περισσότερο από τις αλλαγές και έπειτα. Ευτυχώς ούτε εκείνοι ήταν αποτελεσματικοί στις ευκαιρίες τους όπως εμείς».
