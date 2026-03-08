Μπενίτεθ: «Έχουμε κάνει βήματα μπροστά, όταν ήρθα ήμασταν 9οι, τώρα κλειδώσαμε την 4η θέση»
Όσα δήλωσε ο Ισπανός τεχνικός μετά τη νίκη της ομάδας του στη Λιβαδειά
Ο Ράφα Μπενίτεθ μιλώντας στην κάμερα της Nova λίγο μετά το πέρασμα του Παναθηναϊκού από τη Βοιωτία με νέο καρέ τερμάτων, μετά από εκείνο κόντρα στον ΟΦΗ στη Λεωφόρο, ανέφερε:
«Ήταν επαγγελματική εμφάνιση, δουλέψαμε σκληρά, τα πήγαμε αρκετά καλά.
Από το πρώτο λεπτό προσπαθήσαμε να ελέγξουμε το παιχνίδι. Καταφέραμε να πετύχουμε αυτό για το οποίο ήρθαμε εδώ.
Μου άρεσε η ομαδικότητα. Ο ένας δούλευε για τον άλλον, είχαν σωστή νοοτροπία.
Μπορεί μερικές φορές να μη βγαίνουν τα πράγματα όπως τα θέλουν οι παίκτες, αλλά δεν παύουν να προσπαθούν.
Έχουμε κάνει αρκετά σωστά πράγματα. Όταν ήρθα ήμασταν 9οι, τώρα είμαστε 4οι και κλειδώσαμε τη θέση.
Φτάσαμε στα ημιτελικά του Κυπέλλου, στο Europa League περάσαμε, ό,τι παραπάνω έρθει θα είναι ευπρόσδεκτο.
Δουλέψαμε σκληρά για να φτάσουμε εδώ. Όταν έρθει η στιγμή θα δούμε τι θα κάνουμε με την Μπέτις».
