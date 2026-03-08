Έντλερ-Ντέιβις μετά το buzzer beater στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό: «Δακρύζουν τα μάτια μου, κλαίω από χαρά», βίντεο

Ο Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις ήταν ο πρωταγωνιστής στη μεγάλη νίκη του Ηρακλή και αφιέρωσε τη νίκη στην κόρη του η οποία θα γεννηθεί τις επόμενες ημέρες