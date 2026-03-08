Έντλερ-Ντέιβις μετά το buzzer beater στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό: «Δακρύζουν τα μάτια μου, κλαίω από χαρά», βίντεο
Ο Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις ήταν ο πρωταγωνιστής στη μεγάλη νίκη του Ηρακλή και αφιέρωσε τη νίκη στην κόρη του η οποία θα γεννηθεί τις επόμενες ημέρες 

Με buzzer beater του  Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις ο Ηρακλής επικράτησε 76-74 του Παναθηναϊκού στη Θεσσαλονίκη. 

Ο Αμερικανός φόργουορντ χάρισε μια τεράστια νίκη στον «Γηραιό» και δάκρυσε στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ. 

Οι δηλώσεις του Έλντερ - Ντέιβις

«Είναι απίστευτο. Δακρύζουν τα μάτια μου. Είμαι ευγνώμων που είμαι εδώ. Αυτός ο σύλλογος με υποδέχθηκε όταν δεν ήταν υποχρεωμένος να το κάνει. Και τώρα όλα αυτά, είναι πάρα πολλά… Είμαι απλά χαρούμενος. Είμαι συναισθηματικός άνθρωπος. Όλο αυτό είναι υπέροχο. Κλαίω από χαρά.

Έχω περάσει πολλά αυτή τη σεζόν. Επέστρεψα από τραυματισμό, δεν έπαιζα καλά. Είμαι ευλογημένος, έβαλα το τελευταίο σουτ, μεγάλη νίκη για εμάς. Δεν σκόραραν πολύ, οπότε είχαμε την ευκαιρία. Ήταν κλειστό ματς. Πήραμε μερικά ριμπάουντ, καταφέραμε να επιστρέψουμε και έγινε όλο αυτό.

Θέλω να αφιερώσω τη νίκη στην κόρη μου, η οποία θα γεννηθεί αυτή την εβδομάδα. Είναι τρομερό. Είμαι ευλογημένος. Ήδη σε αγαπάω, περιμένω να σε δω. Ο μπαμπάς σε περιμένει».

