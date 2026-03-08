Στα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας με ανατροπή η Σίτι, 3-1 τη Νιουκάστλ
SPORTS
Μάντεστερ Σίτι Κύπελλο Αγγλίας

Στα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας με ανατροπή η Σίτι, 3-1 τη Νιουκάστλ

Στα προημιτελικά του FA Cup και η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία νίκησε 3-1 τη Νιουκάστλ με ανατροπή στο Σεντ Τζέιμς Παρκ

Στα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας με ανατροπή η Σίτι, 3-1 τη Νιουκάστλ
2 ΣΧΟΛΙΑ
Μετά την Άρσεναλ, την Τσέλσι και η Μάντσεστερ Σίτι έκλεισε ραντεβού για τα προημιτελικά του κυπέλλου Αγγλίας. Οι Πολίτες αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ, κατάφεραν με ανατροπή να πάρουν σπουδαία εκτός έδρας νίκη 3-1.

Newcastle United v Manchester City | Key Moments | Fifth Round | Emirates FA Cup 2025-26


Στο 18’ ο Χάρβεϊ Μπαρνς βρέθηκε στη μεγάλη περιοχή και με ένα τρομερό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας έτσι το προβάδισμα στη Νιουκάστλ! Η Μάντσεστερ Σίτι μπόρεσε να «απαντήσει» πριν το τέλος του α' μέρους. Ο Σαβίνιο βρέθηκε σε θέση βολής και κατάφερε να πετύχει το 1-1. Με τη σέντρα του β΄ μέρους, ο Ματέους Νούνες βρέθηκε στην άμυνα των γηπεδούχων, μοίρασε, και ο Ομάρ Μαρμούς με ιδανικό τελείωμα πέτυχε το 2-1. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα «κλείδωσε» την πρόκριση στο 65ο λεπτό, αφού ο Μαρμούς με ένα εντυπωσιακό σουτ από τα όρια της περιοχής διαμόρφωσε το 3-1!


gazzetta.gr
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης