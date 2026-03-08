Στα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας με ανατροπή η Σίτι, 3-1 τη Νιουκάστλ

Μετά την Άρσεναλ, την Τσέλσι και η Μάντσεστερ Σίτι έκλεισε ραντεβού για τα προημιτελικά του κυπέλλου Αγγλίας. Οι Πολίτες αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ, κατάφεραν με ανατροπή να πάρουν σπουδαία εκτός έδρας νίκη 3-1.Στο 18’ ο Χάρβεϊ Μπαρνς βρέθηκε στη μεγάλη περιοχή και με ένα τρομερό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας έτσι το προβάδισμα στη Νιουκάστλ! Η Μάντσεστερ Σίτι μπόρεσε να «απαντήσει» πριν το τέλος του α' μέρους. Ο Σαβίνιο βρέθηκε σε θέση βολής και κατάφερε να πετύχει το 1-1. Με τη σέντρα του β΄ μέρους, ο Ματέους Νούνες βρέθηκε στην άμυνα των γηπεδούχων, μοίρασε, και ο Ομάρ Μαρμούς με ιδανικό τελείωμα πέτυχε το 2-1. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα «κλείδωσε» την πρόκριση στο 65ο λεπτό, αφού ο Μαρμούς με ένα εντυπωσιακό σουτ από τα όρια της περιοχής διαμόρφωσε το 3-1!