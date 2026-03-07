Βοσνιάδης: «Δίκαια την άνοδο η Καλαμάτα, είναι η καλύτερη ομάδα»

Ο αρχιτέκτονας της ανόδου της μεσσηνιακής ομάδας εξήγησε πώς το πείσμα έφερε το «διπλό» τίτλου στη Νέα Σμύρνη, πανηγυρίζοντας παράλληλα την τρίτη του συνεχόμενη άνοδο στη μεγάλη κατηγορία