Έργα στο δάσος, στήριξη στις κοινότητες και ιστορίες ανθρώπων που έμειναν, φρόντισαν, και επέμειναν όταν η φωτιά έσβησε
Βοσνιάδης: «Δίκαια την άνοδο η Καλαμάτα, είναι η καλύτερη ομάδα»
Βοσνιάδης: «Δίκαια την άνοδο η Καλαμάτα, είναι η καλύτερη ομάδα»
Ο αρχιτέκτονας της ανόδου της μεσσηνιακής ομάδας εξήγησε πώς το πείσμα έφερε το «διπλό» τίτλου στη Νέα Σμύρνη, πανηγυρίζοντας παράλληλα την τρίτη του συνεχόμενη άνοδο στη μεγάλη κατηγορία
Ιστορικές στιγμές ζει από το Σάββατο (07/03) η ομάδα της Καλαμάτας. Η μεσσηνιακή ομάδα ολοκλήρωσε τον θρίαμβό της μέσα στη Νέα Σμύρνη, παίρνοντας τεράστιο «διπλό» με 1-0 απέναντι στον Πανιώνιο. Με αυτή τη νίκη, η Καλαμάτα κατέκτησε μαθηματικά το πρωτάθλημα στον Β' όμιλο της Super League 2 και σφράγισε το εισιτήριο για τα μεγάλα σαλόνια έπειτα από ένα τέταρτο του αιώνα!
Ο μεγάλος αρχιτέκτονας αυτής της επιτυχίας, Αλέκος Βοσνιάδης, μίλησε μετά τη λήξη του αγώνα σημειώνοντας πως η Μαύρη Θύελλα ήταν η καλύτερη ομάδα στη σεζόν και πανάξια έφτασε στην άνοδο.
«Είπαμε ότι αυτό το ματς έπρεπε να το κερδίσουμε για να διακόψουμε την όποια αμφισβήτηση υπήρχε. Όταν χάσαμε και είδαμε τους πανηγυρισμούς στη Νέα Σμύρνη είπα στα παιδιά ότι αυτό θα είναι το μεγάλο τους λάθος. Μόλις μας υποτιμήσουν θα το βρουν μπροστά τους. Είπαμε να νικήσουμε για να το τελειώσουμε. Η Καλαμάτα είναι η καλύτερη ομάδα και δίκαια πρωταθλήτρια».
Ο Μακεδόνας τεχνικός, εμφανώς συγκινημένος, δεν ξέχασε να αφιερώσει αυτή την τεράστια επιτυχία στον εκλιπόντα φίλο του, Παύλο Μυροφορίδη.
Παράλληλα, ο Βοσνιάδης πέτυχε ένα ασύλληπτο προσωπικό ρεκόρ, καθώς μετράει πλέον τρεις διαδοχικές ανόδους στη Stoiximan Super League με τρεις διαφορετικές ομάδες (Athens Kallithea, ΑΕΛ, Καλαμάτα).
«Θα ψάξω να βρω αν έχει ξανασυμβεί κάτι ανάλογο. Μας πάει καλά, δουλεύουμε πολύ και κάνουμε καλές επιλογές. Το 3/3 είναι εντυπωσιακό. Μακάρι να έχει και συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, ο τεχνικός της «Μαύρης Θύελλας» μοίρασε συγχαρητήρια στον ιδιοκτήτη Γιώργο Πρασσά, στον Ευριπίδη Τσιμπανάκο, στους παίκτες, τους συνεργάτες του, αλλά κυρίως στον κόσμο της Καλαμάτας:
«Να χαρεί η πόλη που πέρυσι πέρασε ένα σοκ. Ο κόσμος είχε το κουράγιο μετά τον (σ.σ. προηγούμενο) αγώνα με τον Πανιώνιο και δεν το γύρισε ανάποδα με το χειροκρότημά του στην ομάδα. Δεν είχαμε ανθρώπους απέναντι μας και βγήκαμε πρωταθλητές».
Ο μεγάλος αρχιτέκτονας αυτής της επιτυχίας, Αλέκος Βοσνιάδης, μίλησε μετά τη λήξη του αγώνα σημειώνοντας πως η Μαύρη Θύελλα ήταν η καλύτερη ομάδα στη σεζόν και πανάξια έφτασε στην άνοδο.
«Είπαμε ότι αυτό το ματς έπρεπε να το κερδίσουμε για να διακόψουμε την όποια αμφισβήτηση υπήρχε. Όταν χάσαμε και είδαμε τους πανηγυρισμούς στη Νέα Σμύρνη είπα στα παιδιά ότι αυτό θα είναι το μεγάλο τους λάθος. Μόλις μας υποτιμήσουν θα το βρουν μπροστά τους. Είπαμε να νικήσουμε για να το τελειώσουμε. Η Καλαμάτα είναι η καλύτερη ομάδα και δίκαια πρωταθλήτρια».
Ο Μακεδόνας τεχνικός, εμφανώς συγκινημένος, δεν ξέχασε να αφιερώσει αυτή την τεράστια επιτυχία στον εκλιπόντα φίλο του, Παύλο Μυροφορίδη.
Παράλληλα, ο Βοσνιάδης πέτυχε ένα ασύλληπτο προσωπικό ρεκόρ, καθώς μετράει πλέον τρεις διαδοχικές ανόδους στη Stoiximan Super League με τρεις διαφορετικές ομάδες (Athens Kallithea, ΑΕΛ, Καλαμάτα).
«Θα ψάξω να βρω αν έχει ξανασυμβεί κάτι ανάλογο. Μας πάει καλά, δουλεύουμε πολύ και κάνουμε καλές επιλογές. Το 3/3 είναι εντυπωσιακό. Μακάρι να έχει και συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, ο τεχνικός της «Μαύρης Θύελλας» μοίρασε συγχαρητήρια στον ιδιοκτήτη Γιώργο Πρασσά, στον Ευριπίδη Τσιμπανάκο, στους παίκτες, τους συνεργάτες του, αλλά κυρίως στον κόσμο της Καλαμάτας:
«Να χαρεί η πόλη που πέρυσι πέρασε ένα σοκ. Ο κόσμος είχε το κουράγιο μετά τον (σ.σ. προηγούμενο) αγώνα με τον Πανιώνιο και δεν το γύρισε ανάποδα με το χειροκρότημά του στην ομάδα. Δεν είχαμε ανθρώπους απέναντι μας και βγήκαμε πρωταθλητές».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα